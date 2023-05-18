Омский «Авангард» продлил контракт с нападающим Иваном Телегиным

В минувшем сезоне нападающий сыграл за омскую команду 67 матчей и набрал 23 очка — забил 9 шайб и отдал 14 результативных передач. Телегин выступает за «Авангард» с 2021 года. До переезда в Омск на протяжении 7 сезонов играл за ЦСКА, в составе армейцев стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне 2018/2019.