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Омский «Авангард» продлил контракт с нападающим Иваном Телегиным

18 мая 2023, 05:05
Фото: hawk.ru
Телегин выступает за Авангард с 2021 года
В минувшем сезоне хоккеист сыграл за омскую команду 67 матчей и набрал 23 очка — забил 9 шайб и отдал 14 результативных передач.

Хоккейный клуб «Авангард» продлил контракт с нападающим Иваном Телегиным сроком на один год.

«Стабильный нападающий, способный отработать в обороне и продавить защиту соперника. Может сыграть в центре. Для нас было важно желание Ивана играть именно в „Авангарде“, благодаря этому мы довольно быстро пришли к соглашению», — отметил генеральный менеджер клуба Антон Курьянов.

В минувшем сезоне нападающий сыграл за омскую команду 67 матчей и набрал 23 очка — забил 9 шайб и отдал 14 результативных передач. Телегин выступает за «Авангард» с 2021 года. До переезда в Омск на протяжении 7 сезонов играл за ЦСКА, в составе армейцев стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне 2018/2019.

На прошлой неделе омский хоккейный клуб также подписал двухлетний контракт с нападающим национальной сборной Белоруссии Игорем Мартыновым. В минувшем сезоне он провел 61 матч за минское «Динамо», набрал 15 очков.

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#Евгений Игишев#Хоккей#Авангард хоккей#ХК Авангард#Спорт#Контракт#Омск#Омская область
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