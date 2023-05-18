Омский «Авангард» продлил контракт с нападающим Иваном Телегиным

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
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Updated Сегодня, 05:18
Хоккейный клуб «Авангард» продлил контракт с нападающим Иваном Телегиным сроком на один год.
«Стабильный нападающий, способный отработать в обороне и продавить защиту соперника. Может сыграть в центре. Для нас было важно желание Ивана играть именно в „Авангарде“, благодаря этому мы довольно быстро пришли к соглашению», — отметил генеральный менеджер клуба Антон Курьянов.
В минувшем сезоне нападающий сыграл за омскую команду 67 матчей и набрал 23 очка — забил 9 шайб и отдал 14 результативных передач. Телегин выступает за «Авангард» с 2021 года. До переезда в Омск на протяжении 7 сезонов играл за ЦСКА, в составе армейцев стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне 2018/2019.
На прошлой неделе омский хоккейный клуб также подписал двухлетний контракт с нападающим национальной сборной Белоруссии Игорем Мартыновым. В минувшем сезоне он провел 61 матч за минское «Динамо», набрал 15 очков.