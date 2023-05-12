Экс-хоккеист «Сибири» Пьянов будет играть за омский «Авангард»

Ранее омский клуб подписал контракт на четыре года с нападающим Игорем Гераськиным. До этого он представлял «Северсталь». Вместе с тем «Авангард» расторг контракт с нападающим Федором Малыхиным. В пресс-службе отметили, что это решение было принято по взаимному согласию. Об уходе еще семи игроков из омской команды — по ссылке ниже.