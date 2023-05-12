Экс-хоккеист «Сибири» Пьянов будет играть за омский «Авангард»

Posted Сегодня, 02:40
Published Сегодня, 02:40
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Updated Сегодня, 02:42
Стало известно, что омский хоккейный клуб заключил контракт на два года с 31-летним нападающим Валентином Пьяновым. Генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов сказал, что спортсмен поможет команде усилить центральную линию атаки. Сейчас, отметил он, как раз не хватает центрфорвардов.
«Валентин хорошо знаком нашим болельщикам, его сильные стороны известны: высокий игровой интеллект, умение найти партнера качественной передачей и реализовать свой момент. Добавил он и в лидерских качествах, был капитаном „Сибири“, забивал в плей-офф. Опыт и мастерство Пьянова пригодятся „Авангарду“ в новом сезоне», — заявил Курьянов.
В прошедшем сезоне Пьянов был нападающим в составе «Сибири». Так, он забросил 11 шайб, три из которых попали в ворота «Авангарда». За это время он также сделал 26 хороших передач, за что в общей сложности получил 37 (11 + 26) очков.
Новосибирский воспитанник представлял омскую команду в разное время с 2012 по 2020 годы. Так, он успел поиграть за клуб МХЛ «Омские ястребы», дебютировал в КХЛ в составе «Авангарда». Возвращался Пьянов к омичам также в сезонах 2015/16, 2019/20.
Ранее омский клуб подписал контракт на четыре года с нападающим Игорем Гераськиным. До этого он представлял «Северсталь». Вместе с тем «Авангард» расторг контракт с нападающим Федором Малыхиным. В пресс-службе отметили, что это решение было принято по взаимному согласию. Об уходе еще семи игроков из омской команды — по ссылке ниже.