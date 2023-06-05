Новые лица. В омский «Авангард» перешел нападающий Венгрыжановский

Posted Сегодня, 02:41
Published Сегодня, 02:41
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Updated Сегодня, 02:43
Стало известно, что в хоккейный клуб «Авангард» перешел 22-летний нападающий «Торпедо» Денис Венгрыжановский. В пресс-службе «ястребов» сообщили, что подпишут с ним двусторонний контракт на два года.
«Здоровая конкуренция в нижних звеньях — крайне важный момент для создания боеспособного коллектива на новый сезон. Денис — молодой, талантливый и трудолюбивый парень, с опытом игры в КХЛ, умеющий принимать на льду нестандартные решения. Он может побороться за место в основе», — отметил генменеджер клуба Антон Курьянов.
Венгрыжановский представлял нижегородскую команду 36 матчей в прошедшем сезоне. В общей сложности он набрал 9 (2+7) очков. Ранее из «Авангарда» ушли нападающий Наиль Якупов и защитник Антон Белов. Кроме того, фанатов поразил уход Александра Крылова с поста председателя совета директоров ХК «Авангард».