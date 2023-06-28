Иностранец из Омска пытался скрыться от суда, но его поймали на границе

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
В Черлакском районе Омской области гражданина иностранного государства осудили за кражу и незаконное пересечение государственной границы.
Как сообщили в пресс-службе суда, ранее на фигуранта завели уголовное дело по статье «Кража» и отправили на время следствия под домашний арест. Но мужчина решил скрыться от правосудия. Он попытался попасть в Казахстан в обход пограничного пункта, но был остановлен сотрудниками ФСБ.
По совокупности преступлений иностранцу присудили 1 год и 3 месяца колонии общего режима и штраф 10 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.