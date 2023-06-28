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Иностранец из Омска пытался скрыться от суда, но его поймали на границе

28 июня 2023, 08:45
Фото: 1MI
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Фигурант находился под домашним арестом за кражу.

В Черлакском районе Омской области гражданина иностранного государства осудили за кражу и незаконное пересечение государственной границы.

Как сообщили в пресс-службе суда, ранее на фигуранта завели уголовное дело по статье «Кража» и отправили на время следствия под домашний арест. Но мужчина решил скрыться от правосудия. Он попытался попасть в Казахстан в обход пограничного пункта, но был остановлен сотрудниками ФСБ.

По совокупности преступлений иностранцу присудили 1 год и 3 месяца колонии общего режима и штраф 10 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

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#Евгений Игишев#Казахстан#Граница#Домашний арест#Уголовное дело#Суд#Омск#Омская область
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