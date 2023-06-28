Иностранец из Омска пытался скрыться от суда, но его поймали на границе

Как сообщили в пресс-службе суда, ранее на фигуранта завели уголовное дело по статье «Кража» и отправили на время следствия под домашний арест. Но мужчина решил скрыться от правосудия. Он попытался попасть в Казахстан в обход пограничного пункта, но был остановлен сотрудниками ФСБ.