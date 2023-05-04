Поджигателя омского военкомата отправили в колонию строгого режима на 13 лет

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
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Updated Сегодня, 08:39
В Омске 1-й Восточный окружной военный суд в ходе выездного заседания огласил приговор жителю Республики Казахстан Ансагана Молдахмедова за поджог здания военкомата на улице Пушкина.
«По версии следствия, в мае 2022 года обвиняемый и его приятель Сеил Диас Муратулы бутылками с зажигательной смесью подожгли здания военного комиссариата по Центральному и Советскому округу города Омска», — рассказали Городу55 в УФСБ по Омской области.
В ходе следствия, которое проводили сотрудники УМВД по Омской области, выяснилось, что в мае прошлого года в мессенджере Телеграм анонимный пользователь предложил Молдахмедову за 6 млн тенге (около 1 млн рублей, — прим.ред.) поджечь здание военкомата в Омске. Обвиняемый и его приятель предложение приняли, получили от заказчика подробную инструкцию и на машине приехали в Омскую область. Здесь на месте они изготовили бутылки с зажигательной смесью, подъехали к комиссариату и зашвырнули в одно из окон пять коктейлей Молотова. После поджога фигуранты дела сразу же выехали за пределы РФ.
Ансагана Молдахмедова задержали в Челябинской области совместными усилиями УФСБ и УМВД России по Омской области, УФСБ России по Челябинской области и Пограничным управлением ФСБ России по Омской и Челябинской областям при попытке въезда в Россию из Республики Казахстан. Его подельник объявлен в федеральный розыск.
Суд признал Молдахметова виновным по статье «Совершение поджога группой лиц по предварительному сговору, повлекшее причинение значительного имущественного ущерба», и приговорил к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, из которых первые 3 года он проведет в тюрьме.