Поджигателя омского военкомата отправили в колонию строгого режима на 13 лет

В ходе следствия, которое проводили сотрудники УМВД по Омской области, выяснилось, что в мае прошлого года в мессенджере Телеграм анонимный пользователь предложил Молдахмедову за 6 млн тенге (около 1 млн рублей, — прим.ред.) поджечь здание военкомата в Омске. Обвиняемый и его приятель предложение приняли, получили от заказчика подробную инструкцию и на машине приехали в Омскую область. Здесь на месте они изготовили бутылки с зажигательной смесью, подъехали к комиссариату и зашвырнули в одно из окон пять коктейлей Молотова. После поджога фигуранты дела сразу же выехали за пределы РФ.