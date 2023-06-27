Омские следователи возбудили дело по факту нападения собак на детей в Лузино

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Published Сегодня, 08:58
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Накануне, 26 июня, в соцсетях появилась жалоба на стаю бродячих собак в поселке Лузино (Омский район). Агрессивные животные, по словам одной из жительниц Омской области, в первый месяц лета напали на пятерых детей. В связи с этим в региональном следкоме возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
Сотрудники СУ СК РФ по Омской области выехали в поселок в тот же день, когда очевидец опубликовал соответствующую информацию в интернете. По словам женщины, на прошлой неделе пострадавшими стали три ребенка. Псы накинулись на детей в районе дома № 17 по улице Комсомольской. Как уточнила омичка, собаки лежат в высокой траве, из-за чего их сложно увидеть.
По версии следствия, нападения случились из-за халатного отношения администрации Омского района к проблеме. Представители местной администрации недобросовестно подошли к организации отлова бездомных собак. По итогу в период с 19 по 22 июня три ребенка 8, 9 и 11 лет получили травмы.
Расследование, как уточнили в пресс-центре Следственного Комитета, продолжается. Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее Город55 писал о другом нападении на ребенка. Агрессивный пес укусил девятилетнего мальчика за ногу в Ленинского округе. В деле разбирался суд. По итогу с администрации города постановили взыскать 20 тыс рублей в качестве компенсации морального вреда. Мэрия не согласилась с решением суда и подала апелляционную жалобу. Чем кончилась история — по ссылке ниже.