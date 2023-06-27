Омские следователи возбудили дело по факту нападения собак на детей в Лузино

Сотрудники СУ СК РФ по Омской области выехали в поселок в тот же день, когда очевидец опубликовал соответствующую информацию в интернете. По словам женщины, на прошлой неделе пострадавшими стали три ребенка. Псы накинулись на детей в районе дома № 17 по улице Комсомольской. Как уточнила омичка, собаки лежат в высокой траве, из-за чего их сложно увидеть.