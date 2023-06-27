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Квартира в 100 квадратов. Стало известно, почему омич заказал убийство супруги

27 июня 2023, 08:09
Фото: 1MI
Киилер передумал и сдал заказчиков силовикам
Жилплощадь была куплена в ипотеку, за которую платил подозреваемый, и потому он не хотел делить квартиру в случае развода.

Городу55 стали известны подробности уголовного дела о несостоявшемся заказном убийстве жительницы Омска, которое заказал ее 50-летний супруг.

«У супругов была квартира площадью около 100 квадратных метров на улице Блюхера. Вот ее и не хотел делить подозреваемый, потому и задумал избавиться от жены», — рассказал Городу55 источник в следствии.

При этом жилплощадь была куплена в ипотеку, которая была оформлена на мужчину, собственно, он же за нее и рассчитывался.

Напомним, по версии СКР по Омской области, 50-летний омский инженер рассказал о планах убийства супруги 49-летнему прорабу, чтобы тот подыскал исполнителя. На просьбу сначала было откликнулся 54-летний ранее судимый омич, который запросил за свои «услуги» 1 млн 250 тысяч рублей. Однако потом киллер передумал и рассказал обо всем силовикам. Все дальнейшие действия происходили уже под контролем оперативников.

Так, 22 июня мужу показали постановочные фото, подтверждающие убийство супруги, после чего он перевел на счет исполнителя нужную сумму. Сразу после этого и заказчик, и его пособник были задержаны.

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По ходатайству следствия, как ранее сообщал Город55, оба подозреваемых арестованы судом и помещены в СИЗО.

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