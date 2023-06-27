Квартира в 100 квадратов. Стало известно, почему омич заказал убийство супруги

Напомним, по версии СКР по Омской области, 50-летний омский инженер рассказал о планах убийства супруги 49-летнему прорабу, чтобы тот подыскал исполнителя. На просьбу сначала было откликнулся 54-летний ранее судимый омич, который запросил за свои «услуги» 1 млн 250 тысяч рублей. Однако потом киллер передумал и рассказал обо всем силовикам. Все дальнейшие действия происходили уже под контролем оперативников.