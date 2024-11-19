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Граница

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2024
В Омске обвиняемым в деле о незаконной миграции грозит до семи лет
В Омской области возбудили уголовное дело против двух мужчин, обвиняемых в организации незаконного въезда иностранных граждан в Россию.
19 ноября, 08:50
В Омске компания «проштрафилась» на 10 млн из-за пунктов пропуска через границу
Фирма «Стройсервис» в прошлом году не успела вовремя поставить и смонтировать два комплекса зданий на пунктах пропуска, за что и была наказана.
14 августа, 11:09
Чемодан, вокзал, Афганистан. Омские приставы депортировали из России 12 нелегалов
13 июня, 06:52
Депутатам омского Заксобрания ограничили выезд за границу
26 февраля, 08:37
Запрет на 3 года. Омского студента-иностранца не пускают в Россию за нарушение ПДД
22 февраля, 07:38
Шок. В холоде, без еды. На границе Омск-Казахстан возникла очередь из-за нечищенной трассы
12 января, 06:13
2023
Хотели в Европу. В Омской области поймали иностранцев, незаконно пересекших границу
Уголовное дело в отношении четырех мужчин рассмотрел Исилькульский городской суд.
8 ноября 2023, 11:23
В Омскую область запретят въезжать украинцам. Разъясняем детали
Ограничение вступает в силу с середины октября.
11 октября 2023, 11:40
Омские пограничники задержали 16 нелегалов при попытке пересечь границу России
На иностранцев завели уголовное дело.
13 сентября 2023, 11:45
На границе с Казахстаном омских туристов начнут пропускать в Боровое без очереди
В этом году благодаря «зеленому коридору» пройти пограничный контроль можно всего за полчаса.
11 мая 2023, 13:20
На омской границе задержали 7 кг конины и 40 цыплят без документов
Машины с грузом задержали и отправили обратно на место погрузки.
3 мая 2023, 12:52
2022
На омской границе задержали партию поддельной икры
В грузовике, который следовал в Казахстан, обнаружили 140 килограммов поддельной икры.
10 декабря 2022, 09:13
Подозрительные яйца. Омские таможенники задержали интересный груз
Специалисты омского Роспотребнадзора не пустили через границу яйца для инкубаторов.
18 июля 2022, 11:30
Хитрость не удалась. Омские бизнесмены пытались выдать сахар за муку
Вывоз сахара за границу запрещен, поэтому предприниматели пошли на уловки.
13 июля 2022, 07:12
Не по правилам. На границе с Омской областью развернули подозрительные консервы
На консервы не были оформлены документы.
4 июля 2022, 11:55
Опасный сезон. В Омскую область завезли почти тонну абрикосов со страшным насекомым
Партию не стали уничтожать.
2 июля 2022, 03:59

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