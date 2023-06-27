Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:49

Published Сегодня, 06:49

Modified Сегодня, 06:51

Updated Сегодня, 06:51

Изображение материала

Готовят сани летом. В Омске пополняют запасы песка и соли для борьбы с гололедом

27 июня 2023, 06:49
Фото: 1MI
С прошлого сезона в Омске осталось 19 тысяч тонн смеси

Омские дорожники начали готовиться к зиме

Всего на предстоящую зиму городу необходимо 50 тысяч тонн песко-соляной смеси.

Омские дорожники начали готовиться к предстоящей зиме. Мэр города Сергей Шелест 27 июня рассказал, что с прошлого сезона у УДХБ осталось 19 тысяч тонн песко-соляной смеси. Но необходимо докупить еще.

«Уже закуплено 10 тысяч тонн технической соли, которая позднее будет смешиваться с песком, или использоваться, как самостоятельны реагент. Не позднее августа сформируем весь необходимый объем пескосолянки для городских нужд — это примерно 50 тысяч тонн. Рассматриваем и коммерческие предложения производителей реагентов, но пока альтернативы, проходящей по средствам, нет», — сообщил градоначальник в своем телеграм-канале.

Мэр добавил, что в настоящее время идет ремонт зимней дорожной техники. К осени будут закуплены горюче-смазочные материалы.

Ранее Город55 рассказывал, что дороги в Омске теперь моют специальным шампунем. Средство помогает убрать с асфальта масляные, которые не смываются водой. Шампунь применяют на загруженных магистралях: ул. Гагарина, Красный Путь, Масленникова, 60 лет Победы, Иртышская Набережная, Ленина, пр. Маркса и др.

Омские дороги будут мыть специальным шампунем
Узнать подробнее
#УДХБ#Песок#Гололед#Мэр Омска#Сергей шелест#Город#Омск#Евгений Игишев
Подпишитесь
Массовое отравление детей в Омске. Что известно о случившемся
Вчера, 16:02
«Половина правительства с замечаниями». Хоценко рассказал о работе омских чиновников
Сегодня, 05:55
В департаменте архитектуры мэрии Омска назначили нового первого заместителя директора
Сегодня, 07:23
Работает на водке. В Омске создали многозадачный двигатель для космических аппаратов
Сегодня, 02:49
В середине июля для омичей бесплатно выступят певица Чичерина и группа «Ума Турман»
Сегодня, 05:22
Проблемы с сердцем и онкология. Росстат назвал самые частые причины смерти омичей
Сегодня, 06:30