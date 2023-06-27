Готовят сани летом. В Омске пополняют запасы песка и соли для борьбы с гололедом

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
Омские дорожники начали готовиться к предстоящей зиме. Мэр города Сергей Шелест 27 июня рассказал, что с прошлого сезона у УДХБ осталось 19 тысяч тонн песко-соляной смеси. Но необходимо докупить еще.
«Уже закуплено 10 тысяч тонн технической соли, которая позднее будет смешиваться с песком, или использоваться, как самостоятельны реагент. Не позднее августа сформируем весь необходимый объем пескосолянки для городских нужд — это примерно 50 тысяч тонн. Рассматриваем и коммерческие предложения производителей реагентов, но пока альтернативы, проходящей по средствам, нет», — сообщил градоначальник в своем телеграм-канале.
Мэр добавил, что в настоящее время идет ремонт зимней дорожной техники. К осени будут закуплены горюче-смазочные материалы.
Ранее Город55 рассказывал, что дороги в Омске теперь моют специальным шампунем. Средство помогает убрать с асфальта масляные, которые не смываются водой. Шампунь применяют на загруженных магистралях: ул. Гагарина, Красный Путь, Масленникова, 60 лет Победы, Иртышская Набережная, Ленина, пр. Маркса и др.