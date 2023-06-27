Готовят сани летом. В Омске пополняют запасы песка и соли для борьбы с гололедом

Ранее Город55 рассказывал, что дороги в Омске теперь моют специальным шампунем. Средство помогает убрать с асфальта масляные, которые не смываются водой. Шампунь применяют на загруженных магистралях: ул. Гагарина, Красный Путь, Масленникова, 60 лет Победы, Иртышская Набережная, Ленина, пр. Маркса и др.