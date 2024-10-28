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Песок

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2024
На Омск надвигается зима. Водителей просят сменить летнюю резину на зимнюю
28 октября, 07:43
Не успел затормозить. В Советском округе Омска перевернулся КамАЗ с песком
5 июля, 06:35
Иртыш подошел вплотную: новая омская база отдыха «Берег» рискует оказаться под водой
27 мая, 08:09
2023
Бесконечные проблемы с отоплением, антитоп больниц и домики для рыбаков. Омск сегодня
20 декабря 2023, 14:29
Не хватает 350 водителей и рабочих. В Омске некому очищать улицы и дороги от снега
Планируется нанимать сезонных и постоянных работников, в том числе из районов области.
25 ноября 2023, 09:09
Омский речпорт вырубит 59 ив, чтобы складировать песок для «Кварталов Драверта»
9 сентября 2023, 06:09
Грозит гепатитом и вирусными инфекциями. Роспотребнадзор проверил омские пляжи
В пробах воды также обнаружили превышение нормы железа.
26 июля 2023, 05:37
2022
В омской администрации рассказали, чем будут обрабатывать дороги от гололеда
В основном дороги будут обрабатывать пескосоляной смесью, чистым песком и биохимическим реагентом.
22 ноября 2022, 10:49
Цифры омских дорог. 27 авариям не помешала 1000 тонн реагентов
В «День жестянщика» омичам пришлось потрудиться. Работа на дорогах кипела с самого утра.
16 ноября 2022, 06:11
На омские дороги высыпали тонны пескосоляной смеси после первого снега
Дорожники уделили особое внимание путепроводам, а также подъемам и спускам с мостов.
28 сентября 2022, 09:00

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