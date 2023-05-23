Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:36

Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

Изображение материала

Омские дороги будут мыть специальным шампунем

23 мая 2023, 06:36
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста
Скриншот
С помощью средства с асфальта уберут масляные пятна.

Дороги в Омске будут мыть специальным шампунем. Средство поможет убрать с асфальта масляные пятна, которые не смываются водой. Для города приобрели полтонны такого шампуня, рассказал сегодня, 23 мая, мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

«Экологически чистый шампунь пригодится для уборки проезжей части самых загруженных городских дорог: ул. Гагарина, Красный Путь, Масленникова, 60 лет Победы, Иртышская Набережная, Ленина, пр. Маркса и др. Сегодня работники УДХБ уже опробовали шампунь в деле», — добавил градоначальник.
Скриншот
Видео: Телеграм-канал Сергея Шелеста

Ранее Город55 сообщал, что управление дорожного хозяйства и благоустройства объявило аукцион на поиск подрядчиков для ремонта дорог. Планируют отремонтировать пять магистралей.

В Омске пять дорог отремонтируют почти за полмиллиарда рублей
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Сергей шелест#Дороги#Асфальт#УДХБ#Город#Благоустройство#Омск#Видео
Подпишитесь
Ушел из жизни спикер Заксобрания Омской области Владимир Варнавский
Сегодня, 02:31
В Муромцевском районе объявили траур в связи со смертью Владимира Варнавского
Сегодня, 05:19
Отголоски Дня Победы. В омском Азово возмутились отсутствием мероприятий на 9 Мая
Вчера, 09:13
В одной из банкротящихся фирм Дмитрия Елизарова введено наблюдение
Сегодня, 04:23
В начале лета в Омске с бесплатным концертом выступят Ольга Бузова и группа «Градусы»
Сегодня, 04:49
Добромир и Милагрес. В ЗАГСе рассказали, какие редкие имена дают детям в Омске
Сегодня, 06:10