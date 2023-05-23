Омские дороги будут мыть специальным шампунем

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Дороги в Омске будут мыть специальным шампунем. Средство поможет убрать с асфальта масляные пятна, которые не смываются водой. Для города приобрели полтонны такого шампуня, рассказал сегодня, 23 мая, мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
«Экологически чистый шампунь пригодится для уборки проезжей части самых загруженных городских дорог: ул. Гагарина, Красный Путь, Масленникова, 60 лет Победы, Иртышская Набережная, Ленина, пр. Маркса и др. Сегодня работники УДХБ уже опробовали шампунь в деле», — добавил градоначальник.
Ранее Город55 сообщал, что управление дорожного хозяйства и благоустройства объявило аукцион на поиск подрядчиков для ремонта дорог. Планируют отремонтировать пять магистралей.