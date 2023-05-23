Омские дороги будут мыть специальным шампунем

Дороги в Омске будут мыть специальным шампунем. Средство поможет убрать с асфальта масляные пятна, которые не смываются водой. Для города приобрели полтонны такого шампуня, рассказал сегодня, 23 мая, мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.