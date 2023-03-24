«Омскводоканал» назвал опасный износ водных коммуникаций всего лишь «бухгалтерским»

Каким образом это обещание будет выполняться? Прокуратура пишет об очень скромных масштабах текущего ремонта, и мы, конечно, спросили «Водоканал» о том, есть ли план радикального улучшения коммуникаций. Однако в ответ нам рассказали всего лишь о «планово-предупредительном ремонте», который проводится каждый год. В 2023 году в рамках «производственной программы» Водоканала запланирован ремонт на 428 млн рублей, в рамках инвестиционной программы — на 550 млн.