«Омскводоканал» назвал опасный износ водных коммуникаций всего лишь «бухгалтерским»

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Компания «Омскводоканал» прокомментировала для «Города55» недавние заявления прокуратуры о крайне опасном для города износе водных сетей. Напомним суть: прокурор Омска Павел Попов предоставил Городскому совету отчет «О состоянии законности и правопорядка в городе Омске в 2022 году», из которого следует, в частности, что в сфере ЖКХ сложилась очень драматичная ситуация.
— Крайне опасным является средний физический износ сетей водоснабжения, который составляет 84,2%, — говорится в отчете, — сетей водоотведения — 79,4%.
В ремонте или замене нуждаются 1563 км водопроводных сетей, при этом в план-график по подготовке к отопительному периоду 2022–2023 годов были включены всего лишь 9,4 км, а в инвестиционную программу «ОмскВодоканала» — всего 2,5 км.
— Ситуация с сетями водоотведения также неблагоприятная, — сообщила депутатам прокуратура. — Нуждаются в ремонте или замене 1044,97 км. При этом в план-график по подготовке к отопительному периоду 2022–2023 годов были включены только 3,8 км, которые также включены в инвестиционную программу АО «ОмскВодоканал».
Мы направили в «Водоканал» официальный запрос, чтобы понять, согласно ли руководство компании с тем, что ситуация критическая, и если да — как оно планирует из этого кризиса выходить.
Ответ получился неоднозначным. «Водоканал» признает, что износ сетей составляет 84%, но уточняет, что этот износ не физический, а «бухгалтерский», и он выше реального.
— Бухгалтерский износ — это износ имущества по данным бухгалтерского учета, — объяснили нам в пресс-службе компании. — Например, у нас есть здание стоимостью 100 рублей и сроком полезного использования 10 лет. По истечении 10 лет стоимость здания будет равна 0, а его износ согласно бухгалтерскому учету составит 100%. Чугунный водопровод, уложенный на улице Ленина в 1915 году, с точки зрения бухгалтерского учета имел стопроцентный износ уже середине прошлого века, но он исправно работает и сегодня и подает горожанам воду…
К сожалению, не все водные сети в Омске так же хороши. Тем не менее «Водоканал» настаивает: «Ситуации, когда преданные в управление омскому водоканалу сети и объекты перестанут выполнять свои функции, компания не допустит».
Каким образом это обещание будет выполняться? Прокуратура пишет об очень скромных масштабах текущего ремонта, и мы, конечно, спросили «Водоканал» о том, есть ли план радикального улучшения коммуникаций. Однако в ответ нам рассказали всего лишь о «планово-предупредительном ремонте», который проводится каждый год. В 2023 году в рамках «производственной программы» Водоканала запланирован ремонт на 428 млн рублей, в рамках инвестиционной программы — на 550 млн.
При этом на ремонт и замену всех участков водных сетей, которые в этом нуждаются, нужно, по данным компании, 1 млрд 692 млн (на сети водоснабжения) и 729 млн на сети водоотведения. Понятно, что после такой гипотетической (и абсолютно невозможной) одномоментной замены нужны будут постоянные масштабные инвестиции, чтобы сохранять сети в порядке, а не залатывать самые очевидные дыры.
Где можно было бы взять такие деньги? Прокурор в своем докладе констатировал, что необходимы «дополнительные источники финансирования, в том числе из федерального и областного бюджетов». В «Водоканале» на наш уточняющий вопрос ответили, что возможности компании в этом смысле сужены.
— В отрасли существуют варианты софинансирования инфраструктурных проектов, — признали в пресс-службе, — но они возможны для операторов, которые заключили с городом или регионом концессионные соглашения. Омский водоканал управляет системой водоснабжения и водоотведения в рамках долгосрочной аренды.
В итоге самый главный вопрос повис в воздухе. Плана выхода из кризиса у «Омскводоканала» нет. Судя по полученному нами ответу, компания намерена и дальше залатывать дыры в максимально проблемных местах, но что-то менять на принципиальном уровне она не может или не хочет. Значит, коммунальные аварии должны учащаться (писать о них нам приходится регулярно), а отчеты прокуратуры — становиться еще более тревожащими.
За комментарием мы обратились к одному из ведущих омских экспертов в сфере ЖКХ Александру Лихачеву. Он рассказал, что и до прокурорского доклада высокий износ водных коммуникаций был «секретом Полишинеля». При этом 84%, озвученные Павлом Поповым, малоинформативны.
— А как ты посчитаешь этот износ? — риторически спрашивает Лихачев. — Есть норматив на трубу, но одна труба лежит в песке, и ей все равно, она пролежит еще долго, а другая — под электрическим полем, там электрохимическая коррозия. Рядом с моим домом «Водоканал» раз в два года меняет трубу. Я им говорю: «Поставьте нержавейку — дешевле обойдется!».
Главная проблема «Водоканала», по мнению эксперта, в том, что тарифы на воду искусственным образом занижаются из Москвы.
— Трудности здесь те же, что и у Фонда капремонта и Тепловой компании, — уверен Лихачев. — Покупательная способность населения, к сожалению, столь низка, что установить экономически обоснованный тариф невозможно. На воду тарифы в Омске самые низкие, и пока вода столько стоит, ситуация не изменится. Если бы «Водоканал» имел возможность сделать экономический тариф, а не тот, который устанавливает РЭК по федеральному сборнику, все было бы по-другому.
Надо отметить, что прокуратура явно другого мнения. В целом к «Омскводоканалу» регулярно возникают вопросы со стороны разных властных структур. Это акционерное общество, возникшее в 2004 году, получило муниципальные сети в аренду на 25 лет на ряде условий, включая постоянную трату определенных средств на модернизацию коммуникаций. Эти условия выполнялись далеко не всегда, и мэр Двораковский даже планировал забрать у «Водоканала» муниципальные сети и передать их специально созданному МУПу.
На последний доклад прокурора омский парламент пока не отреагировал. Вопросы остаются: сможет ли «Водоканал» признать наличие кризиса и найти выход из него? Намерены ли что-то предпринять городские власти (кстати, мэр Омска по понятным причинам должен знать ситуацию во всех подробностях)?
Еще один важный вопрос — что произойдет с тарифом для омичей на этом сложном фоне? С одной стороны, в тариф может быть заложена стоимость необходимой модернизации, с другой — коллизия между реальным износом и «бухгалтерским» может означать, что коммуникации продолжают служить после истечения срока годности. На основе какого параметра рассчитывается амортизационный сбор, включаемый в тариф? Если это бухгалтерский износ — значит, потребители могут даже переплачивать.
Кстати, вопрос о стоимости амортизации мы задали пресс-службе «Водоканала», но ответ пока не получен.