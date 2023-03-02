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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Омичи в Центральном и Октябрьском округах из-за аварии остались без воды

2 марта 2023, 14:07
Фото: Город55
В ближайшие сутки обработают все обращения омичей, связанные с повреждениями и низким напором воды.

2 марта в 00:55 на насосной станции «Октябрьская» в системе водоснабжения произошло кратковременное повышение давления. Всему виной устройство частотного регулирования, которое вышло из строя. Из-за этого по всему Омску зафиксировали ряд повреждений на водопроводных сетях.

Отметим, что на улице Богдана Хмельницкого из-за повреждения на 8 водоводе диаметром 800 мм, снизилось давления холодной воды для жителей верхних этажей Центрального и Октябрьского округов.

«На станции „Октябрьская“ идут работы по восстановлению штатного режима, параметры водоснабжения под контролем. Диспетчерская служба омского водоканала принимает заявки о повреждениях», — уточняет «Росводоканал Омск».

Необходимую спецтехнику уже доставили на место. Для скорейшего устранения повреждений вызвали дополнительно 5 бригад.

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#Ксения Карагодина#Вода#Горячая вода#Холодная вода#Водоснабжение#Общество#Город#Происшествия#Восстановление#Новости#Омск#Омская область
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