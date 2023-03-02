Омичи в Центральном и Октябрьском округах из-за аварии остались без воды

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
2 марта в 00:55 на насосной станции «Октябрьская» в системе водоснабжения произошло кратковременное повышение давления. Всему виной устройство частотного регулирования, которое вышло из строя. Из-за этого по всему Омску зафиксировали ряд повреждений на водопроводных сетях.
Отметим, что на улице Богдана Хмельницкого из-за повреждения на 8 водоводе диаметром 800 мм, снизилось давления холодной воды для жителей верхних этажей Центрального и Октябрьского округов.
«На станции „Октябрьская“ идут работы по восстановлению штатного режима, параметры водоснабжения под контролем. Диспетчерская служба омского водоканала принимает заявки о повреждениях», — уточняет «Росводоканал Омск».
Необходимую спецтехнику уже доставили на место. Для скорейшего устранения повреждений вызвали дополнительно 5 бригад.