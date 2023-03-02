Омичи в Центральном и Октябрьском округах из-за аварии остались без воды

2 марта в 00:55 на насосной станции «Октябрьская» в системе водоснабжения произошло кратковременное повышение давления. Всему виной устройство частотного регулирования, которое вышло из строя. Из-за этого по всему Омску зафиксировали ряд повреждений на водопроводных сетях.