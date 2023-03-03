«Глубокий свищ». Омский водоканал «докопался» до причины аварии на ул. Кирова

Попутно, в том же сообществе публикуют фотографии и видео потопа на ул. 75-й Гвардейской бригады. Жители сообщают, что аварийная служба приехала на устранение в 17:30 2 марта, выкачали воду из колодца на улицу, устранили прорыв и уехали. А через час прорвало снова.