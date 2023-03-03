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Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

«Глубокий свищ». Омский водоканал «докопался» до причины аварии на ул. Кирова

3 марта 2023, 11:24
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичам рассказали о текущих ремонтных работах после аварий на сетях водоснабжения

Омским ремонтникам пришлось раскапывать землю ночью, чтобы найти место, откуда бил «гейзер» на ул. Кирова. На местах других аварий тоже ведутся работы, но горожане продолжают активно делиться недовольством в соцсетях.

Пресс-служба омского водоканала сообщила, что бригады продолжают ремонтные работы на водопроводных сетях по заявкам омичей. Речь идет о улицах Богдана Хмельницкого, Пархоменко, Рощинской, 20 лет РККА, Омской и Будеркина.

В компании рассказали, что виноват в нескольких авариях произошедших 2 марта гидроудар. Вчера специалисты локализовали основные повреждения. Сегодня ремонт сосредоточен на магистральном водопроводе в районе ул. Богдана Хмельницкого.

«Самое сложное в проведении ремонтных мероприятий на сетях — найти место повреждения. Как правило, эта работа занимает больше времени, чем сам ремонт. В сегодняшних условиях поиск осложняется промерзанием грунта, когда вода выходит на поверхность в одном месте, а повреждение может находиться 20-30 метрах. Такая ситуация возникала и в районе улицы Богдана Хмельницкого, но здесь до „истины мы уже докопались“. В ночь со 2 на 3 марта специалисты провели земляные работы, утром обнаружили место повреждения и приступили к устранению. Само повреждение сложное — свищ образовался на нижней части трубопровода, глубина залегания которого 4 метра», — прокомментировал зам гендиректора водоканала Сергей Голиченко.

О ходе и сроках завершения восстановительных работ пообещали сообщать дополнительно. «Росводоканал Омск» принес горожанам извинения за доставленные неудобства.

Омичи же продолжают рассылать по омским соцсетям кадры с потопами. Жалуются в сообществе «ЧП Омск», что вода по улице так и льется на Пархоменко, затопило подвалы двух домов. Вода идет уже 20 часов, жители пытаются спастись мешками с песком.

Попутно, в том же сообществе публикуют фотографии и видео потопа на ул. 75-й Гвардейской бригады. Жители сообщают, что аварийная служба приехала на устранение в 17:30 2 марта, выкачали воду из колодца на улицу, устранили прорыв и уехали. А через час прорвало снова.

ПархоменкоПархоменко
75 Гвардейской бригады75 Гвардейской бригады
75 Гвардейской бригады75 Гвардейской бригады
Пархоменко
Фото: скриншот видео ЧП Омск

В сообществе «Омск Live» пишут о прорыве на Космическом проспекте, у поворота на ул. Окружную, жалуются на то, что улицу топит третий день. Машинам приходится «проплывать», образовалась постоянная пробка.

Фото: скриншот видео Омск Live
Омичи в Центральном и Октябрьском округах из-за аварии остались без воды
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#Дарья Зыкова#Омск#Новости#Водоснабжение#Аварии#Трубопровод#Ремонт#Водоканал#Прорыв трубы#Общество#Город#Жалобы#Соцсети#Происшествия
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