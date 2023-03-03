«Глубокий свищ». Омский водоканал «докопался» до причины аварии на ул. Кирова

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Пресс-служба омского водоканала сообщила, что бригады продолжают ремонтные работы на водопроводных сетях по заявкам омичей. Речь идет о улицах Богдана Хмельницкого, Пархоменко, Рощинской, 20 лет РККА, Омской и Будеркина.
В компании рассказали, что виноват в нескольких авариях произошедших 2 марта гидроудар. Вчера специалисты локализовали основные повреждения. Сегодня ремонт сосредоточен на магистральном водопроводе в районе ул. Богдана Хмельницкого.
«Самое сложное в проведении ремонтных мероприятий на сетях — найти место повреждения. Как правило, эта работа занимает больше времени, чем сам ремонт. В сегодняшних условиях поиск осложняется промерзанием грунта, когда вода выходит на поверхность в одном месте, а повреждение может находиться 20-30 метрах. Такая ситуация возникала и в районе улицы Богдана Хмельницкого, но здесь до „истины мы уже докопались“. В ночь со 2 на 3 марта специалисты провели земляные работы, утром обнаружили место повреждения и приступили к устранению. Само повреждение сложное — свищ образовался на нижней части трубопровода, глубина залегания которого 4 метра», — прокомментировал зам гендиректора водоканала Сергей Голиченко.
О ходе и сроках завершения восстановительных работ пообещали сообщать дополнительно. «Росводоканал Омск» принес горожанам извинения за доставленные неудобства.
Омичи же продолжают рассылать по омским соцсетям кадры с потопами. Жалуются в сообществе «ЧП Омск», что вода по улице так и льется на Пархоменко, затопило подвалы двух домов. Вода идет уже 20 часов, жители пытаются спастись мешками с песком.
Попутно, в том же сообществе публикуют фотографии и видео потопа на ул. 75-й Гвардейской бригады. Жители сообщают, что аварийная служба приехала на устранение в 17:30 2 марта, выкачали воду из колодца на улицу, устранили прорыв и уехали. А через час прорвало снова.
В сообществе «Омск Live» пишут о прорыве на Космическом проспекте, у поворота на ул. Окружную, жалуются на то, что улицу топит третий день. Машинам приходится «проплывать», образовалась постоянная пробка.