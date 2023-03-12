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Updated Сегодня, 12:18

«Кипяток не впечатляет». Омичи из Октябрьского округа все еще сидят без холодной воды

12 марта 2023, 12:16
Фото: 1MI
иллюстрация

Некоторым омичам из Октябрьского округа до сих пор не дали воду

В начале март в Омске произошли коммунальные аварии.

Омичка пожаловалась на отсутствие холодной воды. Со 2 марта ресурса нет в домах №62 и №62/1 по улице 3-я Молодежная. Женщина обращалась в управляющую компанию и в «Омскводонакал», но безрезультатно.

Следующим этапом стала публикация в соцсетях. «У нас у всех есть дети и льющийся кипяток из кранов нас не впечатляет», — сказано в посте группы «Омск ВК».

Омичка придала огласке и переписку с ресурсоснабжающей организацией. Вот ответ от 9 марта на жалобу: «Обращение находится в работе службы водоканала. В настоящий момент специалисты ищут причину низкого давления».

Сейчас местные жители планируют составить коллективный иск.

Напомним, ранее водоканал объявил о перерасчете всем абонентам, которые лишились холодной воды из-за мартовской аварии.

Омичам, которые остались без воды после аварии, сделают перерасчет
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#Омичи#Жалобы#Соцсети#Вода#Холодная вода#Водоканал#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск
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