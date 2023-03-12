«Кипяток не впечатляет». Омичи из Октябрьского округа все еще сидят без холодной воды

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Омичка пожаловалась на отсутствие холодной воды. Со 2 марта ресурса нет в домах №62 и №62/1 по улице 3-я Молодежная. Женщина обращалась в управляющую компанию и в «Омскводонакал», но безрезультатно.
Следующим этапом стала публикация в соцсетях. «У нас у всех есть дети и льющийся кипяток из кранов нас не впечатляет», — сказано в посте группы «Омск ВК».
Омичка придала огласке и переписку с ресурсоснабжающей организацией. Вот ответ от 9 марта на жалобу: «Обращение находится в работе службы водоканала. В настоящий момент специалисты ищут причину низкого давления».
Сейчас местные жители планируют составить коллективный иск.
Напомним, ранее водоканал объявил о перерасчете всем абонентам, которые лишились холодной воды из-за мартовской аварии.