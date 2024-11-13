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Ноябрь
Резерв развития. Какого участия в улучшении Омска жители ждут от местного бизнеса
13 ноября, 05:14
Октябрь
Транспорт без кондукторов, «уставший» чугун и перекрытие набережной. Омск сегодня
20 октября, 14:27
Чугун не «справился». «Омскводоканал» готовится к полной замене труб на Омской улице
20 октября, 07:16
Без воды и давления. «Омскводоканал» анонсировал масштабное отключение на целые сутки
20 октября, 03:27
«Не бередить, а подождать»: депутаты отвергли идею проверки «Омскводоканала»
16 октября, 10:29
Сентябрь
Водный кризис на Левобережье. Ремонт на бульваре Архитекторов оставил омичей без воды
27 сентября, 11:10
Август
В Омске на весь день отключат воду: адреса и время
15 августа, 13:41
Июль
В минэнерго Омской области сообщили о возвращении воды и света в дома на 19-й Линии
Владимир Шнипко рассказал о работе ресурсоснабжающих организаций на месте пожара по улице 19-я Линия: вернуть электричество и воду в дома омичей удалось в течение суток.
23 июля, 08:01
Запасаемся водой. В Омскводоканале предупредили о скором отключении водоснабжения
21 июля, 07:20
Пейте кипяток. Омичей в 30-градусную жару оставили без холодной воды
15 июля, 11:44
Мэр Шелест рассказал, как идет реконструкция на бульваре Архитекторов в Омске
1 июля, 08:06
Апрель
«Омскводоканал» может остаться без инвестиций из-за снятия санкций с Михаила Фридмана
24 апреля, 06:22
Март
Мэр Томска Махиня возьмет к себе в заместители чиновницу из Омска
27 марта, 06:43
Февраль
Прокуратура потребовала от ДГХ и депимущества разорвать договор с «Омскводоканалом»
27 февраля, 10:01
Отключений не ждите. В Омске из-за 40-градусных морозов отменили ремонт трубопроводов
Ремонтные работы перенесли на другие даты, так что пока что у омичей в квартирах по-прежнему должна быть вода.
20 февраля, 06:55
На безвозмездной основе. Омские предприятия взялись за чистку города
14 февраля, 02:54
Через неделю в Омске случится масштабное отключение холодной воды. Адреса
Водоснабжение на сутки перекроют в более 200 домах.
13 февраля, 12:34
Январь
Температурный рекорд, затопленный двор и возможное отключение газа. Омск за день
3 января, 13:41
Вторая авария за неделю. В затопленном омском доме на Индустриальной уже были прорывы
3 января, 10:24
Не выйти из дома. В Омске двор на Индустриальной из-за прорыва труб затопило водой
3 января, 04:28

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