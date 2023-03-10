Прокуратура признала износ сетей «ОмскВодоканала» «крайне опасным»

Прокурор Омска Павел Попов 14 марта предоставит депутатам Городского совета отчет «О состоянии законности и правопорядка в городе Омске в 2022 году». Из этого документа, который есть в распоряжении Города55, следует, в частности, что в сфере ЖКХ сложилась очень драматичная ситуация.