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Прокуратура признала износ сетей «ОмскВодоканала» «крайне опасным»

10 марта 2023, 06:44
Фото: Город55
иллюстрация
Объемов текущего ремонта, по мнению контролирующего органа, явно недостаточно для решения проблемы.

Прокурор Омска Павел Попов 14 марта предоставит депутатам Городского совета отчет «О состоянии законности и правопорядка в городе Омске в 2022 году». Из этого документа, который есть в распоряжении Города55, следует, в частности, что в сфере ЖКХ сложилась очень драматичная ситуация.

— Крайне опасным является средний физический износ сетей водоснабжения, который составляет 84,2%, — говорится в отчете, — сетей водоотведения — 79,4%, тепловых сетей — 62%.

В ремонте или замене нуждаются 1563 км водопроводных сетей, при этом в план-график по подготовке к отопительному периоду 2022–2023 годов были включены всего лишь 9,4 км, а в инвестиционную программу «ОмскВодоканала» — 2,5 км.

— Ситуация с сетями водоотведения также неблагоприятная, — сообщает прокуратура. — Нуждаются в ремонте или замене 1044,97 км. При этом в план-график по подготовке к отопительному периоду 2022–2023 годов были включены только 3,8 км, которые также включены в инвестиционную программу АО «ОмскВодоканал».

Попов констатирует, что для решения проблемы нужны «дополнительные источники финансирования, в том числе из федерального и областного бюджетов».

От депутатов в этой ситуации требуется только принять информацию прокуратуры к сведению. Можно предположить, что у них уже появились вопросы к руководству «ОмскВодоканала».

 

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#Николай Эйхвальд#ОмскВодоканал#Прокуратура#Город#Новости
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