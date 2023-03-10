Прокуратура признала износ сетей «ОмскВодоканала» «крайне опасным»

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Прокурор Омска Павел Попов 14 марта предоставит депутатам Городского совета отчет «О состоянии законности и правопорядка в городе Омске в 2022 году». Из этого документа, который есть в распоряжении Города55, следует, в частности, что в сфере ЖКХ сложилась очень драматичная ситуация.
— Крайне опасным является средний физический износ сетей водоснабжения, который составляет 84,2%, — говорится в отчете, — сетей водоотведения — 79,4%, тепловых сетей — 62%.
В ремонте или замене нуждаются 1563 км водопроводных сетей, при этом в план-график по подготовке к отопительному периоду 2022–2023 годов были включены всего лишь 9,4 км, а в инвестиционную программу «ОмскВодоканала» — 2,5 км.
— Ситуация с сетями водоотведения также неблагоприятная, — сообщает прокуратура. — Нуждаются в ремонте или замене 1044,97 км. При этом в план-график по подготовке к отопительному периоду 2022–2023 годов были включены только 3,8 км, которые также включены в инвестиционную программу АО «ОмскВодоканал».
Попов констатирует, что для решения проблемы нужны «дополнительные источники финансирования, в том числе из федерального и областного бюджетов».
От депутатов в этой ситуации требуется только принять информацию прокуратуры к сведению. Можно предположить, что у них уже появились вопросы к руководству «ОмскВодоканала».