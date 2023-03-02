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Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

«Дом тонет!»: жители Октябрьского округа жалуются на бездействие «Омскводоканала»

2 марта 2023, 08:23
Фото: Город55
иллюстрация
По словам омичей, специалисты отказываются устранять последствия аварии.

В Омске происходят все новые ЧП, связанные с водоснабжением. Городу55 стало известно о двух таких случаях в Октябрьском округе. В обоих случаях произошли порывы в канализационных колодцах, местные жители говорят, что «Омскводоканал» не реагирует на их жалобы.

Нам прислала видео жительница дома на улице Берко Цемента.

— 10 февраля образовался порыв, — рассказывает она, мы сразу сообщили в диспетчерскую службу. Нам сказали, что аварийная служба «Водоканала» уже выехала. Бравые ребята, конечно, приехали достаточно быстро, перекопали ручеек и уехали. Сегодня уже 1 марта. На все звонки в диспетчерской «Водоканала» нам отвечают: «Извините, у нас три района, работы много, от нас, диспетчеров, ничего не зависит».

Местных жителей беспокоят перспективы разрушения дома и выплачивания огромных сумм за ОДН.

На улице 75-й Гвардейской бригады происходит примерно то же, но авария началась не три недели назад, а ночью на 2 марта.

— Дом тонет! — рассказывает местный житель в одном из популярных пабликов ВК. — И так в квартирах сырость постоянная была, а теперь ещё и из подвала парить будет. А за воду потом ещё с жильцов деньги возьмут как общедомовые. Неужели нельзя перекрыть воду? Где аварийная служба «Омскводоканала», непонятно.

К сообщению приложено красочное видео с потоками воды и громадной лужей. Местные жители звонили и в управляющую компанию, и в «Водоканал», но пока, по их словам, не видно никаких попыток справиться с бедствием.

Пока готовилась эта публикация, «Омскводоканал» официально прокомментировал ситуацию на улице 75-й Гвардейской бригады.

— Устраняем повреждение на водопроводных сетях, — рассказали в пресс-службе компании. — Отключение произвели в 7:00 2 марта. На период ремонтно-восстановительных работ без воды 8 жилых домов, 1 детский сад. Приносим горожанам извинения за доставленные неудобства. Также поясняем: расход воды на общедомовые нужды фиксируется общедомовым прибором учета. Если повреждение произошло до границы дома, то этот расход воды никак не отразится в квитанциях.
В Омске почти на сутки отключат воду. Публикуем список домов
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Видео: Город55
#ОмскВодоканал#Город#Новости#Николай Эйхвальд#Видео
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