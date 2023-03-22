Труп младенца на балконе, рейд на дорогах и прогноз погоды на полгода. Омск сегодня

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Новость №1. В Омске на балконе нашли труп младенца
В Омске на балконе одного из домов на ул. Лукашевича полицейские нашли полуразложившееся тело двухмесячной девочки. Выяснилось, что 33-летняя мать родила девочку в домашних условиях. На учете в женской поликлинике или в больнице по месту жительства она не стояла. Даже после родов ребенок не был на осмотре у врача. 35-летний отец девочки обратился в полицию, когда женщина перестала показывать ему дочку. Когда вскрылась страшная правда, мама ребенка сказала, что в феврале девочка якобы перестала дышать и умерла. Причину смерти девочки будут устанавливать по результатам гистологической экспертизы. В работу следственных органов уже вмешалась прокуратура.
Новость №2. Омских водителей общественного транспорта собираются массово «тормозить»
В пресс-службе Госавтоинспекции Омской области сообщили, что сегодня, 22 марта, водителей проверят на соблюдение правил безопасности при движении по маршруту. Наряды ДПС займутся профилактикой правонарушений в сфере пассажирских перевозок. Также жителей города просят незамедлительно сообщать о случаях, когда водитель общественного транспорта находится в состоянии опьянения или нарушает ПДД. Напомним, недавно прокуратура инициировала проверку перевозчиков по обращениям от омичей. Чаще всего жаловались на долгое ожидание автобусов.
Новость №3. В Гидрометцентре РФ рассказали, какая погода ждет омичей весной и летом
С вероятностью 65–70% в регионе прогнозируют типичное лето, без сюрпризов с погодой. В Гидрометцентре РФ сообщают, что с апреля по сентябрь с вероятностью 60% средняя месячная температура будет колебаться в районе нормы. Однако есть 20%, что температура все-таки поднимется сверх многолетних значений. Средняя температура в апреле составит +4,7 градуса, а в мае уже потеплеет до +13 градусов. Лето начнется практически без дождей и есть вероятность, что температура сможет подняться выше средней нормы — +18 градусов. В среднем в июле воздух прогреется до +19,4 градусов, а в августе до +17 градусов. Лето пройдет без аномалий, а вот в первый же месяц осени регион зальют дожди.