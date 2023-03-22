Труп младенца на балконе, рейд на дорогах и прогноз погоды на полгода. Омск сегодня

С вероятностью 65–70% в регионе прогнозируют типичное лето, без сюрпризов с погодой. В Гидрометцентре РФ сообщают, что с апреля по сентябрь с вероятностью 60% средняя месячная температура будет колебаться в районе нормы. Однако есть 20%, что температура все-таки поднимется сверх многолетних значений. Средняя температура в апреле составит +4,7 градуса, а в мае уже потеплеет до +13 градусов. Лето начнется практически без дождей и есть вероятность, что температура сможет подняться выше средней нормы — +18 градусов. В среднем в июле воздух прогреется до +19,4 градусов, а в августе до +17 градусов. Лето пройдет без аномалий, а вот в первый же месяц осени регион зальют дожди.