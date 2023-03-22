В Омске на балконе нашли труп 3-месячной девочки

По словам нашего собеседника, никаких следов криминала на теле девочки эксперты не обнаружили. По словам матери ребенка, у которой еще есть дети, в один из дней февраля девочка якобы перестала дышать и умерла. И женщина не придумала ничего лучше, как спрятать тело на балконе.