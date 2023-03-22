В Омске на балконе нашли труп 3-месячной девочки

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
В Омске силовики разбираются в шокирующем инциденте на улице Лукашевича, где на балконе одного из домов было найдено полуразложившееся тело грудного ребенка.
«Во вторник, 22 марта, поступило сообщение, что на балконе одной из квартир найдено тело младенца — трехмесячной девочки», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
По словам нашего собеседника, никаких следов криминала на теле девочки эксперты не обнаружили. По словам матери ребенка, у которой еще есть дети, в один из дней февраля девочка якобы перестала дышать и умерла. И женщина не придумала ничего лучше, как спрятать тело на балконе.
Сейчас силовики проверяют слова женщины, не исключено, что после такого поступка ее отправят на психиатрическую экспертизу. Что касается причин смерти младенца, то они, скорее всего, будут установлены только по результатам гистологической экспертизы.
За комментариями по этому инциденту мы обратились в СКР по Омской области.
«Да, действительно, такой случай зарегистрирован. Проводится проверка, изучаются все обстоятельства случившегося», — рассказала Городу55 старший помощник руководителя СКР по Омской области Лариса Болдинова.
Возможно, что итогом этой проверки может стать уголовное дело.