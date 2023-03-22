Омская прокуратура выяснит причину смерти младенца, найденного на балконе

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Прокуратура Кировского округа вмешалась в работу следственных органов по установлению обстоятельств смерти двухмесячного младенца.
Сегодня, 22 марта, на балконе одного из домов на улице Лукашевича полицейские нашли полуразложившееся тело младенца.
Подозрительно долгое отсутствие ребенка заметил знакомый женщины. Он же по итогу и написал заявление в полицию.
«Прокуратура Кировского округа г. Омска контролирует установление всех обстоятельств, ход процессуальной проверки и принятие процессуального решения по данному факту», — уточнили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Напомним, ранее Город55 сообщал, что, по словам матери ребенка еще в феврале девочка якобы перестала дышать и умерла.