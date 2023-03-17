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Posted Сегодня, 11:37

Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

Омичи выжидают автобусы. Прокуратура получила массу жалоб на омских перевозчиков

17 марта 2023, 11:37
Фото: Город55

Омичи пожаловались в прокуратуру на проблемы с общественным транспортом

Омичи не могут добраться на работу из-за отсутствия общественного транспорта.

Сегодня, 17 марта, в эфире программы «Актуальное интервью» на ГТРК «Иртыш» заместитель прокурора Омской области Дмитрий Егоров рассказал о результатах проверки доступности общественного транспорта в городе.

Отметим, что жители региона больше всего жаловались именно на отсутствие автобусов.

«По горячей линии 9 из 10 звонков касались города Омска. Проблем много, жители жаловались, что они не могут уехать утром на работу. Также омичи сообщали, что подъезжают автобусы недостаточной вместимости, — уточнил Дмитрий Егоров.

Жители окраин города вынуждены стоять по часу на остановках и опаздывать на работу из-за долгого ожидания. Например, это касается общественного транспорта в Авиагородке, в Амуре-2, Рябиновке и на Московке.

Напомним, что за 2 дня (18 и 19 января) от омичей поступило 450 обращений. Жители региона пожаловались на задержки и сокращения рейсов, а также на переполненные в утренние и вечерние часы автобусы.

#Ксения Карагодина#Прокуратура#Общественный транспорт#Общество#Город#Происшествия#Дороги#Уголовное дело#Жалобы#Новости#Омск#Омская область#Россия
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