Омичи выжидают автобусы. Прокуратура получила массу жалоб на омских перевозчиков

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Published Сегодня, 11:37
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Сегодня, 17 марта, в эфире программы «Актуальное интервью» на ГТРК «Иртыш» заместитель прокурора Омской области Дмитрий Егоров рассказал о результатах проверки доступности общественного транспорта в городе.
Отметим, что жители региона больше всего жаловались именно на отсутствие автобусов.
«По горячей линии 9 из 10 звонков касались города Омска. Проблем много, жители жаловались, что они не могут уехать утром на работу. Также омичи сообщали, что подъезжают автобусы недостаточной вместимости, — уточнил Дмитрий Егоров.
Жители окраин города вынуждены стоять по часу на остановках и опаздывать на работу из-за долгого ожидания. Например, это касается общественного транспорта в Авиагородке, в Амуре-2, Рябиновке и на Московке.
Напомним, что за 2 дня (18 и 19 января) от омичей поступило 450 обращений. Жители региона пожаловались на задержки и сокращения рейсов, а также на переполненные в утренние и вечерние часы автобусы.