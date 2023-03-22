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Published Сегодня, 05:24

Modified Сегодня, 05:24

Updated Сегодня, 05:24

Водителей общественного транспорта в Омске собираются массово «тормозить»

22 марта 2023, 05:24
Фото: 1MI
иллюстрация
Придется ждать, пока проверят ваш автобус. Госавтоинспекция анонсировала рейд на омских дорогах.

Пресс-служба Госавтоинспекции Омской области сообщила, что сегодня наряды ДПС займутся профилактикой правонарушений в сфере пассажирских перевозок. Водителей будут проверять на соблюдение правил безопасности при движении по маршруту.

Омичей попросили незамедлительно сообщать о случаях, когда водитель общественного транспорта в состоянии опьянения или грубо нарушил ПДД.

Напомним, на днях прокуратура инициировала проверку перевозчиков по обращениям от горожан. Омичи жаловались на долгое ожидание транспорта.

Омичи выжидают автобусы. Прокуратура получила массу жалоб на омских перевозчиков
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#Госавтоинспекция#Дороги#Пассажирский транспорт#Общественный транспорт#ПДД#Безопасность#Рейд#Новости#Омск#Дарья Зыкова
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