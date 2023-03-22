Водителей общественного транспорта в Омске собираются массово «тормозить»

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Пресс-служба Госавтоинспекции Омской области сообщила, что сегодня наряды ДПС займутся профилактикой правонарушений в сфере пассажирских перевозок. Водителей будут проверять на соблюдение правил безопасности при движении по маршруту.
Омичей попросили незамедлительно сообщать о случаях, когда водитель общественного транспорта в состоянии опьянения или грубо нарушил ПДД.
Напомним, на днях прокуратура инициировала проверку перевозчиков по обращениям от горожан. Омичи жаловались на долгое ожидание транспорта.