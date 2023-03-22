«Похоронила на кладбище». Как омичка скрывала смерть дочери, которую нашли на балконе

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Городу55 стали известны подробности шокирующего случая с обнаружением тела двухмесячной девочки на балконе одного из домов в Омске.
Как выяснилось, 33-летняя мать девочки, забеременев, не встала на учет в женской поликлинике и в больнице по месту жительства, а родила ребенка в домашних условиях. Однако и после родов она ни разу не показала малыша специалистам.
Отцом ребенка, по информации источника Города55, является 35-летний житель Омска, который, собственно, и забил тревогу. Мужчина пришел в полицию и заявил, что его смутило то, что его барышня уже несколько месяцев отказывается показать ему дочку.
В многоэтажку на улицу Лукашевича, где и жила омичка, наведались силовики, но никакого младенца в квартире они не обнаружили. Хотя ребенок в доме был – еще одна дочка горе мамаши.
«Оперативникам дама заявила, что якобы 4 февраля новорожденная девочка перестала дышать и умерла, а тело она якобы похоронила рядом с кладбищем. Силовики проверили эту информации, но никакой могилы и останков не нашли», - пояснили собеседник Города55.
Тогда и вскрылась страшная правда, - все это время тело малышки лежало на балконе.
Сейчас проверку по этому факту проводят в СКР по Омской области. Назначены различные экспертизы для установления причины смерти ребенка, в том числе и гистологическая.
Контролировать ход этой проверки будут в прокуратуре Омской области.