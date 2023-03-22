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Posted Сегодня, 15:12

Published Сегодня, 15:12

Modified Сегодня, 15:14

Updated Сегодня, 15:14

Жара или непрекращающийся дождь. Омичам рассказали, какими будут весна и лето

22 марта 2023, 15:12
Фото: Город55
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В Гидрометцентре РФ рассказали, какая погода ждет омичей весной и летом

Омичей ждет типичное лето.

В Омске с вероятностью 65–70% пройдет типичное лето, без сюрпризов с погодой. Таким прогнозом поделились в Гидрометцентре России.

Синоптики прогнозируют, что с апреля по сентябрь средняя месячная температура в регионе будет колебаться в районе нормы с вероятностью 60%. Однако есть 20%, что температура сможет подняться сверх многолетних значений.

В апреле средняя температура составит +4,7 градуса, а в мае — +13 градусов. Первый месяц лета пройдет практически без дождей, а температура, возможно, поднимется выше средней нормы — +18 градусов. В июле в среднем воздух прогреется до +19,4 градусов, в августе до +17 градусов. По итогу лето должно пройти без аномалий, а вот уже в сентябре регион зальют дожди.

Капризы — это норма. Омичам рассказали о весеннем поведении погоды
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#Ксения Карагодина#Прогноз погоды#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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