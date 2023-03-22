Жара или непрекращающийся дождь. Омичам рассказали, какими будут весна и лето

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
В Омске с вероятностью 65–70% пройдет типичное лето, без сюрпризов с погодой. Таким прогнозом поделились в Гидрометцентре России.
Синоптики прогнозируют, что с апреля по сентябрь средняя месячная температура в регионе будет колебаться в районе нормы с вероятностью 60%. Однако есть 20%, что температура сможет подняться сверх многолетних значений.
В апреле средняя температура составит +4,7 градуса, а в мае — +13 градусов. Первый месяц лета пройдет практически без дождей, а температура, возможно, поднимется выше средней нормы — +18 градусов. В июле в среднем воздух прогреется до +19,4 градусов, в августе до +17 градусов. По итогу лето должно пройти без аномалий, а вот уже в сентябре регион зальют дожди.