Жара или непрекращающийся дождь. Омичам рассказали, какими будут весна и лето

В апреле средняя температура составит +4,7 градуса, а в мае — +13 градусов. Первый месяц лета пройдет практически без дождей, а температура, возможно, поднимется выше средней нормы — +18 градусов. В июле в среднем воздух прогреется до +19,4 градусов, в августе до +17 градусов. По итогу лето должно пройти без аномалий, а вот уже в сентябре регион зальют дожди.