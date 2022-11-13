Обманутые дольщики, ликвидация роддома, затопление Омска. Воскресные новости

Более 10 лет обманутые дольщики ЖСК «Рубин-2» пытаются добиться справедливости. Компания-застройщик — банкрот. Ее бывший директор убит. Судья, рассматривавший дело о присвоении денег и получивший крупную взятку, покончил жизнь самоубийством. Но омичи не теряют надежды отпраздновать новоселье. Новые подробности старой истории в материале ниже:
В редакцию Города55 обратились еще одни жертвы долевого строительства. Их проблема, казалось бы, решилась еще в апреле: деньги на завершение объекта нашлись. И новая напасть — дольщиков хотят лишить права на «квадратные метры». Рассказываем и об этом случае:
Родильный дом № 5 официально прекратил свое существование. 11 ноября учреждение присоединили к МСЧ-4. Вспомнили все обещания минздрава о трудоустройстве сотрудников роддома:
Погода не дает омичам расслабиться. Воскресный дайджест новостей на эту тему: