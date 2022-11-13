Обманутые дольщики, ликвидация роддома, затопление Омска. Воскресные новости

В редакцию Города55 обратились еще одни жертвы долевого строительства. Их проблема, казалось бы, решилась еще в апреле: деньги на завершение объекта нашлись. И новая напасть — дольщиков хотят лишить права на «квадратные метры». Рассказываем и об этом случае: