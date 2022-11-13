Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Обманутые дольщики, ликвидация роддома, затопление Омска. Воскресные новости

Вчера, 14:26
Фото: 1MI
иллюстрация
Новости, которые нельзя пропустить.

Обманутые дольщики в Омске

Более 10 лет обманутые дольщики ЖСК «Рубин-2» пытаются добиться справедливости. Компания-застройщик — банкрот. Ее бывший директор убит. Судья, рассматривавший дело о присвоении денег и получивший крупную взятку, покончил жизнь самоубийством. Но омичи не теряют надежды отпраздновать новоселье. Новые подробности старой истории в материале ниже:

Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Узнать подробнее

В редакцию Города55 обратились еще одни жертвы долевого строительства. Их проблема, казалось бы, решилась еще в апреле: деньги на завершение объекта нашлись. И новая напасть — дольщиков хотят лишить права на «квадратные метры». Рассказываем и об этом случае:

«Не дожили». Омские дольщики с Перелета могут остаться без денег и квартир
Узнать подробнее

Ликвидация роддома № 5

Родильный дом № 5 официально прекратил свое существование. 11 ноября учреждение присоединили к МСЧ-4. Вспомнили все обещания минздрава о трудоустройстве сотрудников роддома:

Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Узнать подробнее

В Омске затопило улицы

Погода не дает омичам расслабиться. Воскресный дайджест новостей на эту тему:

  • Участок дороги в Нефтяниках затопило. Местные жители ходят только в резиновых сапогах.
  • Сельчане из Колосовского района оказались отрезаны от цивилизации из-за аварийного состояния моста.
  • В центре Омска неожиданно провалилась земля. Уже известно, когда ликвидируют глубокую яму.
  • Омичи массово жалуются на подтопления, грязь и страх морозов. Мы постарались обратить внимание на каждое обращение.
  • К такой погоде придется привыкнуть. Прогноз на ближайшие дни.
#Общество#Город#Происшествия#Экономика#Новости#Омск#Омская область#Уголовное дело#Жалобы#Соцсети#Авария#Арбитражный суд#Строительство
Подпишитесь
На омский минздрав подали в суд. Главврач городской больницы недовольна увольнением
Сегодня, 14:01
В аэропорту задержки и отмены. Самолеты не прилетают за омичами
Сегодня, 11:38
Омичам нужно больше 23 лет, чтобы расплатиться с ипотекой
Сегодня, 12:20
Вторая попытка. В Омске хотят отремонтировать здание-памятник у Телецентра
Сегодня, 10:20
Московская фирма решила обанкротить омскую «Тепловую компанию»
Сегодня, 14:39
Конкурсный управляющий «ОШИ» решил обанкротить компанию Константина Веретено
Сегодня, 15:57