Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги

Отметим, застройщик ООО «Компания «ОмСтрой-2001» был признан банкротом в 2013 году. Хотя еще в начале нулевых фирма Виктора Берга была одной из наиболее успешных в Омске. Все изменилось в 2008 году с приходом финансового кризиса. Строителям перестали платить, а потом работа на объектах приостановилась из-за долгов. На компанию подали иск о банкротстве. Позже на Берга было возбуждено 26 различных уголовных дел. Его обвиняли в хищении денег 442 дольщиков на сумму свыше 100 миллионов рублей.