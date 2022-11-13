Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги

Более 10 лет пытаются добиться справедливости дольщики ЖСК «Рубин-2». В 2012 году омичи планировали достроить дом в Октябрьском округе между улицами 1-я и 2-я Рабочая, Харьковская, Свобод. Застройщиком значилась ООО «Компания «ОмСтрой-2001». Бывший директор фирмы Виктор Берг был убит. Его обвиняли в присвоении денег дольщиков, Берг дал взятку судье, который позже покончил жизнь самоубийством.
Сейчас обманутые дольщики вновь подняли тему в социальных сетях. Автор поста в паблике «Омск ВК» ищет тех, кто заключил договор с застройщиком. 17 ноября планируется провести собрание, чтобы восстановить права участников строительства.
В публикации сказано, многих исключили из ЖСК за несогласие с политикой председателя кооператива. Им, согласно официальной документации, является бизнесмен Сергей Томилин. Он возглавляет торговую фирму ООО «ТПК «Сибэлектрокомплект» и строительную компанию ООО «Рубин». Председателем ЖСК «Рубин-2» Томилин значится с 2010 года.
«На 2022 год объект находится на нулевом этапе. Сейчас больше 50% дольщиков остались без квартир и без денежной компенсации, которую обещал Фонд Развития территорий. Люди обмануты трижды», — говорится в посте. Часть дольщиков восстанавливают свое членство в ЖСК через суд. Председателя омичи обвиняют в сокрытии информации по объекту: сведения о доме, количество заключенных договоров, сумма обязательств, график реализации.
Дольщики не теряют надежды. На общем собрании планируют изучить представление прокуратуры Октябрьского округа. Надзорный орган ранее выявлял нарушения Жилищного кодекса при строительстве. Также хотят обсудить положение исключенных из ЖСК и возможность возврата паевых взносов.
Отметим, застройщик ООО «Компания «ОмСтрой-2001» был признан банкротом в 2013 году. Хотя еще в начале нулевых фирма Виктора Берга была одной из наиболее успешных в Омске. Все изменилось в 2008 году с приходом финансового кризиса. Строителям перестали платить, а потом работа на объектах приостановилась из-за долгов. На компанию подали иск о банкротстве. Позже на Берга было возбуждено 26 различных уголовных дел. Его обвиняли в хищении денег 442 дольщиков на сумму свыше 100 миллионов рублей.
В 2015 году в лесополосе под Омском обнаружили труп Виктора Берга. На теле были признаки насильственной смерти — его застрелили. Все дела в отношении убитого были прекращены. Однако история на этом не закончилась. Одно из обвинений рассматривал судья Куйбышевского районного суда Сергей Москаленко. Ему Берг передал почти семь миллионов рублей и оказал имущественные услуги на восемь миллионов ради оправдательного приговора.
Осенью 2015, когда Берг был убит, на судью тоже совершили нападение. В подъезде собственного дома Москаленко получил ножевое ранение. Однако следователи отказались возбуждать дело, решив, что преступление было спланировано самим судьей. Москаленко обвинили в получении крупной взятки.
В январе 2017 года судья покончил жизнь самоубийством. Посмертно Сергея Москаленко признали виновным. Однако год спустя, в 2018, Верховный суд РФ отменил вердикт, начался пересмотр дела. Это не помогло семье погибшего обелить репутацию родственника. В декабре 2019 года обвинительное решение оставили в силе.
Последнее упоминание о деле Москаленко было в октябре 2021 года. Тогда близкие подавали кассационную жалобу в Верховный суд РФ. Но она вновь осталась без удовлетворения.