«Не дожили». Омские дольщики с Перелета могут остаться без денег и квартир

Известно, что в домах спроектированы в основном малогабаритные квартиры-студии. «Квадраты» покупали молодые семьи, пенсионеры. Кто-то ради взносов брал кредит и до сих пор его оплачивает, другие использовали материнский капитал. «Не все дольщики смогли дожить до получения квартир», — сообщили подписчики Города55. Они заявили, что не могут нанять юристов для решения проблемы. Хотя квартиры дольщиков зарегистрированы, документы об оплате у всех есть.