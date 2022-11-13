«Не дожили». Омские дольщики с Перелета могут остаться без денег и квартир

В редакцию Города55 обратились дольщики двух долгостроев: улица Перелета, 27 д. 1 и д. 2. Автор единого письма сообщает, их около 500 человек. Многоэтажки обещали сдать еще в 2016 году. С тех пор застройщик — ООО «КрасПромКом» — обанкротился, объекты строительства передали Фонду развития территорий, включили в соответствующий реестр. Спустя полтора года, по словам наших подписчиков, средства для завершения строительства выделили.
«Когда на наших домах появились наконец специалисты из проектных организаций, мы узнаем, что Федеральный Фонд развития территорий направил заявление в Арбитражный суд Омской области с требованием исключить нас из реестра, тем самым лишить права на наши квартиры и даже на возмещение», — описали нам проблему дольщики.
Известно, что в домах спроектированы в основном малогабаритные квартиры-студии. «Квадраты» покупали молодые семьи, пенсионеры. Кто-то ради взносов брал кредит и до сих пор его оплачивает, другие использовали материнский капитал. «Не все дольщики смогли дожить до получения квартир», — сообщили подписчики Города55. Они заявили, что не могут нанять юристов для решения проблемы. Хотя квартиры дольщиков зарегистрированы, документы об оплате у всех есть.
Отметим, Фонд развития территорий был создан в 2017 году для урегулирования отношений между застройщиками и дольщиками. В апреле этого года Арбитражный суд Омской области действительно передал права на дом Фонду. Традиционно было два варианта: возместить деньги дольщикам или завершить строительство. Выбрали второй способ. Предполагалось, что потребует около 174 миллионов рублей.
Напомним, сегодня мы уже рассказывали о еще одном сообществе обманутых дольщиков — ЖСК «Рубин-2». Они пытаются бороться за справедливость более 10 лет. Их обманула компания Виктора Берга, которого убили в 2015 году. Подробности в материале ниже: