А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни

Омичей не ждет резкое похолодание, а вот слякоть и ветер обеспечены. Синоптики представили прогноз погоды на ближайшие дни.
Новая неделя начнется с сильнейшего ветра, местами порывы достигнут 17 метров в секунду. Жителей области предупреждают о гололеде. Пойдут мокрый снег, дождь. Температура воздуха 0…+5. Ночью ветер утихнет, похолодает до -4 градусов.
15 ноября осадки и гололед сохранятся. Ветер от 7 до 12 метров в секунду. Столбик термометра не опустится ниже -2.
В ночь на среду при прояснении похолодает до -13 градусов. Снег, гололед, ветер продолжат преследовать омичей и днем 16 ноября. Температура воздуха местами -6…-11, передает Обь-Иртышское УГМС.