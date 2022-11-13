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А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни

Сегодня, 07:15
Фото: 1MI
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В Омске ждут сильный ветер и похолодание до -13

Жителям региона стоит обратить внимание на опасный гололед.

Омичей не ждет резкое похолодание, а вот слякоть и ветер обеспечены. Синоптики представили прогноз погоды на ближайшие дни.

Новая неделя начнется с сильнейшего ветра, местами порывы достигнут 17 метров в секунду. Жителей области предупреждают о гололеде. Пойдут мокрый снег, дождь. Температура воздуха 0…+5. Ночью ветер утихнет, похолодает до -4 градусов.

15 ноября осадки и гололед сохранятся. Ветер от 7 до 12 метров в секунду. Столбик термометра не опустится ниже -2.

В ночь на среду при прояснении похолодает до -13 градусов. Снег, гололед, ветер продолжат преследовать омичей и днем 16 ноября. Температура воздуха местами -6…-11, передает Обь-Иртышское УГМС.

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Фото: Обь-Иртысшкое УГМС
#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Прогноз погоды#Ухудшение погоды#Ветер#Гололед#Снег
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