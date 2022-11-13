«В резиновых сапогах только и ходить». Омичи сообщили о «затоплении» в Нефтяниках

Подписчики Города55 сообщают о подтоплении дорог в Нефтяниках. Речь о пересечении улиц Менделеева и Малиновского.
«Затоплены дороги, не пройти даже через пешеходный переход. В резиновых сапогах только и ходить», — рассказала нам жительница города. Она хочет привлечь внимание дорожных служб к участку.
В редакцию прислали фотографии с места событий. На кадрах видно огромную лужу, которая действительно заполонила всю дорогу.
Напомним, об аналогичной проблеме ранее сообщали жители Левого берега. Там ежегодно топит участок на улице Дмитриева. В «ОмскВодоканале» отреагировали на жалобу горожан.
Омичи заявляют, что потоки воды появляются в период осадков. Проблема решается только с приходом зимних холодов, когда лужи замерзают. Однако весной тема вновь становится актуальной. Судя по прогнозам синоптиков, горожанам придется шагать по лужам и на следующей неделе.