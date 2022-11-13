«В резиновых сапогах только и ходить». Омичи сообщили о «затоплении» в Нефтяниках

Омичи заявляют, что потоки воды появляются в период осадков. Проблема решается только с приходом зимних холодов, когда лужи замерзают. Однако весной тема вновь становится актуальной. Судя по прогнозам синоптиков, горожанам придется шагать по лужам и на следующей неделе.