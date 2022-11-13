В Центральном округе Омска появилась глубокая яма

Яма глубиной в несколько метров образовалась возле тротуара на Бульварной улице, на углу дома № 154 по Маршала Жукова. Об инциденте сообщил очевидец в соцсетях. Пост опубликовали в группе «Инцидент Омск».
Провал удалось снять на камеру. Видно, как в яму стекает вода.
На происшествие отреагировали ответственные организации. С официального аккаунта мэрии в комментариях пояснили, что передали информацию специалистам для выяснения ситуации. «Провал огорожен. 14 ноября приступим к ремонтным работам», — заявили в «ОмскВодоканале».
Напомним, ранее мы сообщали о затоплении участка дороги на улицы Менделеева. Об тоже рассказали местные жители в соцсетях.