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В Центральном округе Омска появилась глубокая яма

Вчера, 12:15
Фото: 1MI
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Известно, когда последствия ликвидируют.

Яма глубиной в несколько метров образовалась возле тротуара на Бульварной улице, на углу дома № 154 по Маршала Жукова. Об инциденте сообщил очевидец в соцсетях. Пост опубликовали в группе «Инцидент Омск».

Провал удалось снять на камеру. Видно, как в яму стекает вода.

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Фото: скриншот паблика Инцидент Омск

На происшествие отреагировали ответственные организации. С официального аккаунта мэрии в комментариях пояснили, что передали информацию специалистам для выяснения ситуации. «Провал огорожен. 14 ноября приступим к ремонтным работам», — заявили в «ОмскВодоканале».

Напомним, ранее мы сообщали о затоплении участка дороги на улицы Менделеева. Об тоже рассказали местные жители в соцсетях.

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#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Жалобы#Соцсети#Авария#Водоканал#Мэрия
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