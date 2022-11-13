В Едином государственном реестре юридических лиц обновилась информацию о бюджетном «Родильном доме № 5». Он находится в Ленинском округе Омска, по адресу улица Рождественского, 2.
11 ноября 2022 года учреждение ликвидировали. Официально в документе это звучит так: «Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения». Известно, что роддом № 5 планировали присоединить к МЧС-4, а сотрудников трудоустроить.
Напомним, эта история берет начало в апреле 2022 года. Тогда персоналу родильного дома сообщили о реорганизации. Причина — серьезно снизилась заполняемость больницы. Однако работники уверяли, занято минимум 70% коек. Позже в минздраве подтвердили информацию, но заверили, все 236 сотрудников сохранят места, само здание останется в системе здравоохранения — его передадут МЧС-4 и капитально отремонтируют. Официальным правопреемником по данным на 11 ноября действительно значится БУ «Медико-санитарная часть № 4».
1 августа был уволен главный врач роддома № 5 Владимир Толкач. Городу55 стало известно, что коллеги не поддержали отставку руководителя. Спустя несколько дней выяснилось, новым главврачом стал Сергей Блауман, ранее возглавлявший роддом № 6 на Левобережье. Он же числится на должности и согласно актуальной выписки из ЕГРЮЛ.
Отметим, родильный дом № 5 был зарегистрирован 17 декабря 2002 года. Реорганизация официально началась 1 августа 2022 года. На сайте учреждения информация об изменениях не отражена.