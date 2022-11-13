Напомним, эта история берет начало в апреле 2022 года. Тогда персоналу родильного дома сообщили о реорганизации. Причина — серьезно снизилась заполняемость больницы. Однако работники уверяли, занято минимум 70% коек. Позже в минздраве подтвердили информацию, но заверили, все 236 сотрудников сохранят места, само здание останется в системе здравоохранения — его передадут МЧС-4 и капитально отремонтируют. Официальным правопреемником по данным на 11 ноября действительно значится БУ «Медико-санитарная часть № 4».