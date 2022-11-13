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Омск тонет. Горожане массово жалуются на жуткие лужи и грязь

Вчера, 12:44
Фото: 1MI
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Омичи рассказали об огромных лужах по всему городу

Обращения публикуют жители разных районов города.

Массовые жалобы омичей на подтопления и «грязевые ванны» стали уже осенней традицией. Город55 собрал актуальные публикации в социальных сетях, с помощью которых горожане пытаются привлечь внимание к проблеме.

Омичи говорят о настоящем «Амурском море» возле виадука на 21-й Амурской улице. Пост с фотографиями невероятных луж появился в сообществе «Аварийный Омск». Воде на снимках не видно конца и края, автомобили буквально плывут.

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Фото: скриншот паблика Аварийный Омск

В комментариях местные жители забеспокоились, что все это может замерзнуть при первых морозах. Лед в таком объеме — большой риск происшествий.

Об аналогичных проблемах заявили омичи с улицы Дмитриева. Неделю назад мы рассказывали об их многолетней ситуации. Пишут о воде и грязи жители Старого Кировска.

Жертвами «большой воды» стали горожане с Левобережья. Снимки с места событий опубликовали в группе «Типичный Омск». Лужа образовывается возле дома № 2б на Заречном Бульваре каждый год, говорят местные.

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Фото: скриншот паблика Типичный Омск

«Приходится обходить по дороге, где ездят машины. Почему нельзя как-то решить этот вопрос, ливневки сделать или хотя бы откачивать это безобразие?», — говорится в посте. О нехватке в городе ливневых канализаций заявили в комментариях другие пользователи. А жителям Заречного Бульвара посоветовали обратиться в КТОС или в окружную администрацию.

Об осенних проблемах иного характера рассказывают в Центральном округе. Группа «Аварийный Омск» вновь публикует пост. «Невозможно ходить, кругом грязь. С автобуса выходишь сразу в нее», — говорит местный житель. Причина — отсутствие тротуара. Его нет, по словам автора, от остановки «Куйбышевская База» и до гипермаркета «Лента» на улице 10 лет Октября. При таком уровне грязи, слякоти и воды, как сейчас, идти вдоль дороги небезопасно.

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Фото: скриншот паблика Аварийный Омск

«Омск — город без тротуаров», — с грустью резюмировал комментатор публикации. Большинство пользователей сошлись во мнении, что проще купить резиновые сапоги, чем дождаться решения вопроса.

Напомним, ранее в редакцию Города55 обращалась подписчица с аналогичной проблемой. Участок дороги на пересечении улиц Малиновского и Менделеева затопило. Жители там ходят исключительно в резиновых сапогах.

«В резиновых сапогах только и ходить». Омичи сообщили о «затоплении» в Нефтяниках
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Также очевидцы показали, как обвалилась земля в Центральном округе. На улице Маршала Жукова образовалась глубокая яма. Ликвидировать инцидент пообещали в понедельник, 14 ноября.

В Центральном округе Омска провалилась глубокая яма
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#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Жалобы#Соцсети#Авария
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