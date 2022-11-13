Омск тонет. Горожане массово жалуются на жуткие лужи и грязь

«Приходится обходить по дороге, где ездят машины. Почему нельзя как-то решить этот вопрос, ливневки сделать или хотя бы откачивать это безобразие?», — говорится в посте. О нехватке в городе ливневых канализаций заявили в комментариях другие пользователи. А жителям Заречного Бульвара посоветовали обратиться в КТОС или в окружную администрацию.