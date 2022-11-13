«Отрезаны от цивилизации». Омичи показали аварийное состояние сельского моста

Омичи сообщают в социальных сетях об аварийном состоянии моста, который соединяет село Таскатлы с другими объектами цивилизации. Пост с фотографиями опубликовали в группе «Омск Live».
«Уже второй месяц люди буквально отрезаны от цивилизации», — говорят местные жители. На фото действительно видны разрушения, деревянное покрытие прохудилось, торчат палки и предупреждающие знаки, бетонная часть моста в грязи и воде.
Село Таскатлы находится в Колосовском районе Омской области, примерно в 200 километрах от Омска. Численность населения, по открытым данным на 2010 год, составляла 294 человека. Основан населенный пункт в 1928 году.
В комментариях под постом пользователи выразили опасения за пациентов села, мол, как же их доставить в районную больницу. «Это всего лишь деревни. Дороги деревням не нужны, интернет не нужен, видимо, и мосты тоже», — иронично заметил один из комментаторов.