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«Отрезаны от цивилизации». Омичи показали аварийное состояние сельского моста

Сегодня, 11:59
Фото: 1MI
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Жители омского села рассказали об аварийном состоянии моста

Село находится в 200 километрах от Омска.

Омичи сообщают в социальных сетях об аварийном состоянии моста, который соединяет село Таскатлы с другими объектами цивилизации. Пост с фотографиями опубликовали в группе «Омск Live».

«Уже второй месяц люди буквально отрезаны от цивилизации», — говорят местные жители. На фото действительно видны разрушения, деревянное покрытие прохудилось, торчат палки и предупреждающие знаки, бетонная часть моста в грязи и воде.

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Фото: скриншот паблика Омск Live

Село Таскатлы находится в Колосовском районе Омской области, примерно в 200 километрах от Омска. Численность населения, по открытым данным на 2010 год, составляла 294 человека. Основан населенный пункт в 1928 году.

В комментариях под постом пользователи выразили опасения за пациентов села, мол, как же их доставить в районную больницу. «Это всего лишь деревни. Дороги деревням не нужны, интернет не нужен, видимо, и мосты тоже», — иронично заметил один из комментаторов.

#Общество#Новости#Омская область#Колосовский район#Жалобы#Соцсети#Мост
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