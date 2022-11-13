«Отрезаны от цивилизации». Омичи показали аварийное состояние сельского моста

В комментариях под постом пользователи выразили опасения за пациентов села, мол, как же их доставить в районную больницу. «Это всего лишь деревни. Дороги деревням не нужны, интернет не нужен, видимо, и мосты тоже», — иронично заметил один из комментаторов.