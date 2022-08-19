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Три серьезные новости Омска о разрушенном доме, жуткой аварии и шестой волне COVID-19

19 августа 14:00
Фото: 1MI
Итоги дня — версия Города55.

Новость №1. О расселении. Спустя неделю после обрушения дома в Нефтяниках стало известно, как город поможет жильцам. Они смогут купить себе отдельное жилье - правда, почти такое же, в каком жили. 

Стало известно, на каких условиях расселят жильцов обрушившегося дома в Омске
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Новость №2. О машинах. Прошлой ночью под Омском случилась жуткая авария, в которой погибли 4 человека. Двое из них - дети. Оказалось, что разбившейся машине ехала семья, а само ДТП случилось по невнимательности сразу нескольких человек. 

Новость №3 О коронавирусе. Спустя полгода "тишины" коронавирус, кажется, решил вернуться в Омскую область. Инфекционисты считают, что болезнь никуда не уйдет в ближайшие годы. А значит, скоро в ход снова пойдут маски. Когда ждать новую волну коронавируса и чем она может обернуться, можно узнать в материале ниже. 

Шестая волна коронавируса в Омской области. Опасен ли новый штамм «кентавр»
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