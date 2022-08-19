Три серьезные новости Омска о разрушенном доме, жуткой аварии и шестой волне COVID-19

Новость №3 О коронавирусе. Спустя полгода "тишины" коронавирус, кажется, решил вернуться в Омскую область. Инфекционисты считают, что болезнь никуда не уйдет в ближайшие годы. А значит, скоро в ход снова пойдут маски. Когда ждать новую волну коронавируса и чем она может обернуться, можно узнать в материале ниже.