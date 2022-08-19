В Омской области в ДТП с трактором погибла мать с двумя детьми

Городу55 стали известны подробности по жертвам вчерашнего ДТП на трассе Омск — Седельниково, где погибло 4 человека, в том числе двое маленьких детей. Еще трое, среди которых также есть дети, находятся в больнице.
Как выяснилось, на месте от травм погибла 37-летняя многодетная мама.
«Ее дети — годовалая и 10-летняя девочки — позже скончались в больнице. Еще один ребенок погибшей — 6-летний мальчик — госпитализирован», — сообщил Городу55 источник в экстренных службах.
Напомним, по данным Госавтоинспекции по Омской области, все произошло в 21:50 в четверг, 18 августа. На 145 километре трассы 57-летняя женщина за рулем «Лады Ларгус» протаранила трактор МТЗ-80. На месте от травм погибли 37-летняя женщина и 22-летний парень. В больнице скончались две девочки, также еще три человека — водитель, 6-летний мальчик и 8-летняя девочка — госпитализированы.
Как ранее сообщал Город55, трактор, который перевозил в прицепе дрова, ехал без габаритных огней.