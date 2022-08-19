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В Омской области в ДТП с трактором погибла мать с двумя детьми

19 августа 09:20
Фото: УГИБДД по Омской области
Еще один ребенок женщины выжил и сейчас находится в больнице.

Городу55 стали известны подробности по жертвам вчерашнего ДТП на трассе Омск — Седельниково, где погибло 4 человека, в том числе двое маленьких детей. Еще трое, среди которых также есть дети, находятся в больнице.

Как выяснилось, на месте от травм погибла 37-летняя многодетная мама.

«Ее дети — годовалая и 10-летняя девочки — позже скончались в больнице. Еще один ребенок погибшей — 6-летний мальчик — госпитализирован», — сообщил Городу55 источник в экстренных службах.

Напомним, по данным Госавтоинспекции по Омской области, все произошло в 21:50 в четверг, 18 августа. На 145 километре трассы 57-летняя женщина за рулем «Лады Ларгус» протаранила трактор МТЗ-80. На месте от травм погибли 37-летняя женщина и 22-летний парень. В больнице скончались две девочки, также еще три человека — водитель, 6-летний мальчик и 8-летняя девочка — госпитализированы.

Как ранее сообщал Город55, трактор, который перевозил в прицепе дрова, ехал без габаритных огней.

#Василий Попов#Город#Общество#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#ЧП#ДТП#Авария#Дети
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