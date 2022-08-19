При этом, по данным сайта Стопкоронавирус.рф, не соблюдено ни одно из условий для того, чтобы признать наш регион свободным от ковида. Среди критериев оцениваются такие показатели, как число заболевших на 100 тысяч населения, охват тестированием, занятость коек с ИВЛ и загруженность коечного фонда.