Менее чем за месяц суточный прирост зараженных COVID-19 увеличился почти в шесть раз. С 44 случаев 20 июля до 257 — 18 августа.
При этом, по данным сайта Стопкоронавирус.рф, не соблюдено ни одно из условий для того, чтобы признать наш регион свободным от ковида. Среди критериев оцениваются такие показатели, как число заболевших на 100 тысяч населения, охват тестированием, занятость коек с ИВЛ и загруженность коечного фонда.
Угрожающе выглядят и показатели коллективного иммунитета, которого в Омской области так и не достигли — 6,3% вместо необходимых 80%.
Медики связывают рост числа заболевших с естественными процессами — люди возвращаются из отпусков, дети скоро начнут ходить в садики и школы. В связи с этим начало новой, шестой по счету волны коронавируса прогнозируют на начало сентября.
Город55 обратился в областное Управление Роспотребнадзора, чтобы узнать, планируют ли там предлагать вернуть масочный режим.
«Мы обычно не даем комментариев перед заседаниями оперштаба по коронавирусу, — рассказала пресс-секретарь ведомства Мария Шадрина. — Мы у себя уже ввели масочный режим. Знаю, что некоторые предприятия региона поступили так же. Ясность по поводу того, будем ли мы выступать с предложением вернуть масочный режим повсеместно, появится в начале следующей недели. Главный санитарный врач России Анна Попова четко обозначила условия — более 50 зараженных на 100 тысяч населения. Мы пока этого порога не достигли. Но Омская область входила в число неблагополучных регионов по смертности от коронавируса — ситуация была одной из худших в СФО. Так что этот фактор тоже будет учитываться».