Стало известно, на каких условиях расселят жильцов обрушившегося дома в Омске

Жильцы обвалившегося дома на улице 20 Партсъезда, 53 больше не вернутся в свои квартиры. Экспертиза показала, что дом аварийный и проживать в нем больше нельзя. По этим итогам губернатор региона Александр Бурков и мэр города Сергей Шелест обсудили сумму выплат на приобретение нового жилья. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.