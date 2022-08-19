Стало известно, на каких условиях расселят жильцов обрушившегося дома в Омске

Жильцы обвалившегося дома на улице 20 Партсъезда, 53 больше не вернутся в свои квартиры. Экспертиза показала, что дом аварийный и проживать в нем больше нельзя. По этим итогам губернатор региона Александр Бурков и мэр города Сергей Шелест обсудили сумму выплат на приобретение нового жилья. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
По данным Минстроя России, рыночная стоимость квадратного метра жилья в Омске составляет 72,6 тыс рублей. Выплаты на покупку или строительство новой жилплощади омичи получат исходя именно из этого показателя. Отметим, что в разрушенном доме они имели в среднем по 18 кв. метров, а значит сумма выплат составит около 1,3 млн рублей.
«Мы с вами прекрасно понимаем, что за 600 тыс сегодня люди не купят новую комнату в городской черте. Давайте искать возможность достойной выплаты, которая позволит решить вопрос, хотя бы в размерах утраченной жилплощади», — отметил глава региона.
Ранее Город55 приводил статистику роста цен на жильё с 2019 по 2022 год. В прошлом месяце средняя стоимость квадратного метра в новостройке составляла 102 тыс рублей, а на вторичном рынке — 78 тыс рублей. Таким образом, с учетом среднего кв. метра пострадавших стоимость квартиры в новостройке составит 1,8 млн рублей, а на вторичном рынке — 1,4 млн рублей. Выделенной суммы может не хватить, но в правительстве отметили, деньги можно использовать в качестве ипотечного взноса.