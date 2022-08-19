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Стало известно, на каких условиях расселят жильцов обрушившегося дома в Омске

19 августа 08:51
Фото: Город55

Жильцам частично обвалившегося дома в Омске выплатят по 1,3 млн рублей

Омичам придется приобретать новое жилье.

Жильцы обвалившегося дома на улице 20 Партсъезда, 53 больше не вернутся в свои квартиры. Экспертиза показала, что дом аварийный и проживать в нем больше нельзя. По этим итогам губернатор региона Александр Бурков и мэр города Сергей Шелест обсудили сумму выплат на приобретение нового жилья. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

По данным Минстроя России, рыночная стоимость квадратного метра жилья в Омске составляет 72,6 тыс рублей. Выплаты на покупку или строительство новой жилплощади омичи получат исходя именно из этого показателя. Отметим, что в разрушенном доме они имели в среднем по 18 кв. метров, а значит сумма выплат составит около 1,3 млн рублей.

«Мы с вами прекрасно понимаем, что за 600 тыс сегодня люди не купят новую комнату в городской черте. Давайте искать возможность достойной выплаты, которая позволит решить вопрос, хотя бы в размерах утраченной жилплощади», — отметил глава региона.

Ранее Город55 приводил статистику роста цен на жильё с 2019 по 2022 год. В прошлом месяце средняя стоимость квадратного метра в новостройке составляла 102 тыс рублей, а на вторичном рынке — 78 тыс рублей. Таким образом, с учетом среднего кв. метра пострадавших  стоимость квартиры в новостройке составит 1,8 млн рублей, а на вторичном рынке — 1,4 млн рублей. Выделенной суммы может не хватить, но в правительстве отметили, деньги можно использовать в качестве ипотечного взноса.

#Ольга Цветатий#Город#Общество#Происшествия#Обрушение дома в Омске#Новости#Омск#Александр Бурков#Аварийный дом#Обрушение#Деньги#Выплата#Жилье#Вторичное жилье#Рост цен на жилье
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