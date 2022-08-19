Без огней. Стали известны подробности ДТП с трактором, в котором погибло 4 человека

Городу55 стали известны новые подробности жуткого ДТП на трассе Омск — Седельниково, где вчера поздно вечером при столкновении легковушки и трактора погибло 4 человека, в том числе двое маленьких детей. Еще три человека, среди которых также есть дети, попали в больницу.