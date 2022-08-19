Также пока непонятно, вытеснит ли новый штамм доминирующий сейчас «омикрон» или заболеваемость «кентавром» останется в пределах 5% от популяции людей. В любом случае в группе риска остаются все те же категории: пациенты с сахарным диабетом, избыточной массой тела, хроническими заболеваниями бронхо-легочной системы и почек, хронической сердечной недостаточностью, люди с иммунодефицитом. Также в уязвимой категории люди в возрасте старше 60 лет. Всем им медики настоятельно рекомендуют вакцинироваться. Рассказы о том, что прививка неэффективна для «кентавра», — миф.