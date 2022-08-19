В июле в России выявили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса с экзотическим названием «кентавр». Прогнозируют его скорое появление в Омской области.
Кстати, появилось название случайно. Медики присвоили штамму только номер. Этим воспользовался один из пользователей соцсетей и предложил свой вариант — «кентавр». По одной из версий, это в честь галактики. По другой — из-за того, что штамм родился из слияния двух вариаций «омикрона», как одноименное мифическое создание — из двух разных существ.
Впрочем, специалисты утверждают: найти отличие от предшественника могут только специалисты. Для пациентов по большому счету ничего не изменилось.
Некоторые считают, что «кентавр» переносится легче, зато он еще более заразный. Однако успокаиваться рано — от этого варианта ковида люди все еще продолжают умирать. Спрогнозировать, каким будет надвигающийся на регион штамм, сейчас не возьмется никто.
В Омской области меньше чем за месяц уровень суточной заболеваемости вырос практически в шесть раз. С 44 выявленных случаев 20 июля до 257 зараженных 18 августа.
Город55 выяснил у главного внештатного специалиста Омской области по инфекционным заболеваниям, заместителя главврача Инфекционной клинической больницы № 1 им. Д. М. Далматова Андрея Навроцкого, стоит ли готовиться к наступлению шестой волны коронавируса и какую роль в ней сыграет новый штамм.
«С «кентавром» мы пока не работаем. Есть единичные случаи, которые дают ученые, — объясняет Андрей Николаевич. — Естественно, эпидемиологи предупреждают практическое здравоохранение, что этот штамм, скорее всего, будет распространяться. Но для нас большой разницы нет — «кентавр» это или какой-то другой штамм. У нас есть конкретный больной человек со своей степенью тяжести — мы его лечим, вне зависимости от того, что там прогнозируют специалисты.
Никаких особых отличий у этого штамма нет. Это естественное свойство вирусов менять свою структуру. Вирусологи отслеживают структуру генетического материала вируса, находят какие-то мутации, изменения, которые позволяют отличить его от тех штаммов, которые уже распространены в популяции. Симптоматика вся та же. Есть какие-то отличия чисто статистические, которые фиксируют при исследовании. Но с практической точки зрения они несущественны».
Также, по словам специалиста, ошибочно думать, что все вирусы мутируют по пути ослабления патогенности. Были примеры, когда новые штаммы оказывались более опасными для человека. Например, птичий грипп распространялся только между пернатыми. После того, как начали заражаться люди, он оказался для нас очень опасным — просто потому что человеческий организм раньше с ним не имел дела.
С новым вариантом ковида пока тоже все туманно:
«Учитывая, что у человека нет антител, можно спрогнозировать, что будет поражено большее число людей, симптоматика будет более тяжелая, — говорит Андрей Навроцкий. — Хотя предыдущие случаи говорили, что, наоборот, новые штаммы более легко переносятся. Но пока это из области теоретики. Вирус же не просто в природе находится, он распространяется среди животных, людей. Вирус взаимодействует с клетками организма, с другими вирусами, которые могут попасть в организм. Происходит эволюция вирусов. И в какую сторону они будут двигаться — в сторону утяжеления или облегчения, однозначно сказать нельзя. Исходя из тенденции, которая сейчас отмечается, исходя из тех классических штаммов, которые были распространены — были периоды как утяжеления, так и облегчения симптоматики, увеличения числа случаев амбулаторных больных».
Также пока непонятно, вытеснит ли новый штамм доминирующий сейчас «омикрон» или заболеваемость «кентавром» останется в пределах 5% от популяции людей. В любом случае в группе риска остаются все те же категории: пациенты с сахарным диабетом, избыточной массой тела, хроническими заболеваниями бронхо-легочной системы и почек, хронической сердечной недостаточностью, люди с иммунодефицитом. Также в уязвимой категории люди в возрасте старше 60 лет. Всем им медики настоятельно рекомендуют вакцинироваться. Рассказы о том, что прививка неэффективна для «кентавра», — миф.
«Пока идет эпидемия, каждые полгода должна быть ревакцинация. Тем самым мы увеличиваем прослойку людей с нейтрализующими антителами, которые будут инактивировать вирус именно на тех точках приложения, на которых была создана вакцина, — продолжает Андрей Навроцкий. — Если новые штаммы появляются, они же меняются только в какой-то части структуры. А полное изменение — вот тогда можно говорить об эффективности вакцины. Но это уже новый тип вируса, а не новый штамм.
Вакцина же создается на основе каких-то стабильных компонентов. Они перекрывают большинство штаммов. Большинство производителей говорят, что поймут, эффективна вакцина или нет, только в период широкого распространения. А будет ли это широкое распространение, какая доля этих новых штаммов, это же не значит, что одномоментно 100% людей начнут болеть новым штаммом. Это какая-то часть. Сейчас продолжает доминировать «омикрон», единичные случаи новых штаммов тоже фиксируются. Но какая доля будет в популяции, сейчас предсказать трудно».
Кстати, не стоит паниковать при наступлении шестой волны коронавируса. Не исключено, что COVID-19 останется с нами если не навсегда, то очень надолго. И будет таким же сезонным заболеванием, как грипп. Приход новой волны ковида прогнозируют на конец августа — начало сентября.
«Сейчас идут сезонные моменты — вновь образуются организованные коллективы — это садики, школы, люди массово возвращаются из отпусков, — рассказывает Андрей Навроцкий. — Эти обычные социальные факторы влияют на уровень распространения заболеваемости, в том числе коронавирусной инфекции. Все эти явления известны. Поэтому какие-то изменения могут быть, но вакцина действует на этот вирус. Чем больше людей будет вакцинировано, тем более быстро и ограниченно пройдет распространение новых штаммов.
Медицина же всегда учится. Эпидемиологи и специалисты минздрава следят за колебаниями заболеваемости и предпринимают превентивные меры. Мы видим повышение заболеваемости и не ждем, а сразу открываем дополнительные койки, показываем свою готовность. Понадобится еще — добавим. Не понадобится, койки будут простаивать — значит, превентивные меры оказались действенными.
Основная масса заболевших будет лечиться амбулаторно. Единственное, важно, чтобы люди обращались за медпомощью и своевременно начинали лечение».
Сейчас в Инфекционной клинической больнице № 1 им. Д. М. Далматова из 60 коек, отведенных под ковид, заполнено две трети. В основном это пациенты средней тяжести. Госпитализируют и тех, у кого болезнь протекает в легкой форме, но из-за сопутствующих заболеваний необходим круглосуточный контроль. В реанимации этого медучреждения сейчас нет никого.
Также Город55 обратился за комментариями в областное Управление Роспотребнадзора. В пресс-службе ведомства заявили, что у себя уже ввели масочный режим. Однако настаивать на распространении этой меры на весь регион в ближайшее время не будут. В дальнейшем все будет зависеть от эпидемической ситуации. Если уровень заболеваемости в регионе достигнет 50 человек на 100 тысяч населения, к маскам, скорее всего придется вернуться всем местным жителям.