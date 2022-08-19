Два ребенка погибли в ДТП с трактором на трассе в Омской области

В Омской области госавтоинспекторы разбираются в обстоятельствах страшного ДТП на трассе Омск – Муромцево – Седельниково. Авария унесла жизни четырех человек, в том числе двух маленьких детей.
«В четверг, 18 августа, примерно в 21:50 в районе 145 километра трассы 57-летняя женщина за рулем «Лада Ларгус» не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с трактором МТЗ-802, – сообщили Городу55 в УИБДД по Омской области.
В результате аварии на месте от травм погибли 22-летний и 37-летняя пассажиры «Лады». Две девочки, годовалая и 10 лет, скончались позже в больнице. Водитель этого авто, а также 10-летняя девочка и 8-летний мальчик госпитализированы.
На фотографиях с места аварии видно, что в результате столкновения легковушка превратилась в груду искореженного металла.
Отметим, что в «Ладе» ехало 7 человек, однако модель «Ларгус» выпускается как в пятиместном, так и в семиместном варианте. Какая из моделей попала в ДТП пока не известно.