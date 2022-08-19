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Главный инфекционист Омской области: «Ковид с нами надолго, если не навсегда»

19 августа 08:28
Фото: 1MI
Андрей Навроцкий рассказал, чего ждать от нового штамма «кентавр», первые случаи которого уже выявили в регионе.

В Омской области ожидаются первые случаи заражения новым штаммом «кентавр». По сути это вариант доминирующего сейчас «омикрона». Впрочем, данных о нем пока мало, поэтому даже специалисты не могут пока спрогнозировать, будет ли он менее или более патогенным, чем предшественник.

Впрочем, прививка эффективна и для этого варианта коронавируса. Врачи настаивают — хотя бы на время, пока не закончится пандемия, вакцинироваться необходимо каждые полгода. И, судя по всему, эта ситуация может сильно затянуться.

«По моему оценочному мнению, COVID-19 останется с нами если не навсегда, то очень надолго. И будет таким же сезонным заболеванием, как грипп, — рассказал Городу55 главный внештатный специалист Омской области по инфекционным заболеваниям, заместитель главврача Инфекционной клинической больницы № 1 им. Д. М. Далматова Андрея Навроцкого. — Пока идет эпидемия, каждые полгода должна быть ревакцинация. Тем самым мы увеличиваем прослойку людей с нейтрализующими антителами, которые будут инактивировать вирус именно на тех точках приложения, на которых была создана вакцина, — продолжает Андрей Навроцкий. — Если новые штаммы появляются, они же меняются только в какой-то части структуры. А полное изменение — вот тогда можно говорить об эффективности вакцины. Но это уже новый тип вируса, а не новый штамм».
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#Анна Микула#Омск#Омская область#Коронавирус COVID-19
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