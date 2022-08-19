В Омской области ожидаются первые случаи заражения новым штаммом «кентавр». По сути это вариант доминирующего сейчас «омикрона». Впрочем, данных о нем пока мало, поэтому даже специалисты не могут пока спрогнозировать, будет ли он менее или более патогенным, чем предшественник.