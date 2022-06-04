Омск за год потратит 200 млн рублей на покупку новых троллейбусов

В правительстве Омской области сообщили, что губернатор Александр Бурков на межведомственной комиссии в правительстве РФ под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина защитил проект межбюджетного трансферта на 4.2 млрд рублей. Часть из этих средств пойдет на развитие транспорта Омска.
В общей сложности на закупку машин собираются потратить 1.18 млрд рублей, на эти деньги планируется купить 49 новых троллейбусов.
«В 2022 году мы направляем 216.9 млн рублей, и планируем, что непосредственно транспортные средства приедут в третьем квартале. Остальная сумма будет выделена в следующем году», — сообщил зампредседателя правительства Омской области, министр транспорта и дорожного хозяйства Антон Заев.
В правительстве напомнили, что в ближайшие два года на Левобережье Омска появится троллейбусное депо, и троллейбусы начнут проходить по основным городским магистралям.