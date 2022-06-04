Омск за год потратит 200 млн рублей на покупку новых троллейбусов

В правительстве Омской области сообщили, что губернатор Александр Бурков на межведомственной комиссии в правительстве РФ под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина защитил проект межбюджетного трансферта на 4.2 млрд рублей. Часть из этих средств пойдет на развитие транспорта Омска.