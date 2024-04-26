Снос деревьев и «благоустройство»: в омском депимущества рассказали о будущем парка

На следующий день, 24 апреля, состоялось заседание балансовой комиссии, на которой было решено направить в парк группу специалистов для комплексной проверки. В связи с этим Шелест написал, что «по результатам работы комиссии будут сделаны выводы, в том числе кадровые». Продолжение истории пока не последовало, но ответ из депимущества заставляет предположить, что на данный момент ничего не изменилось.