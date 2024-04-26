Снос деревьев и «благоустройство»: в омском депимущества рассказали о будущем парка

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
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Updated Сегодня, 08:35
На этой неделе в социальных сетях появился ряд сообщений о вырубках деревьев в омском парке 30-летия ВЛКСМ. Горожане выкладывали фотографии пней у озера и высказывали опасения, что на месте спиленных деревьев могут появиться «шашлычки» и другие коммерческие объекты. Город55 обратился за комментарием в департамент имущественных отношений, который курирует деятельность парков. Сегодня, 26 апреля, мы получили письменный ответ на наш запрос.
Из документа за подписью заместителя директора департамента Натальи Салаховой следует, что городская комиссия по сносу и обрезке на декабрьском заседании одобрила снос в парке 164 деревьев как «аварийных». Это 130 ив, 27 тополей, 6 елей и 1 сосна. В феврале спилили 5 елей, в марте–апреле 130 ив, 3 тополя и сосну, летом и осенью планируют спилить оставшиеся 24 тополя и 1 ель.
— МП г. Омска «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ» планирует дальнейшее благоустройство территории озера, — говорится в запросе, — размещение спортивных и игровых площадок, а также объектов спортивного, развлекательного и рекреационного назначения, которые впишутся в общий ландшафт парка.
Таким образом, руководство парка планирует продолжить снос деревьев. Какого рода «объекты» могут появиться у озера, остается непонятным: спорт, развлечения и рекреация — это очень широкие понятия.
Напомним: новости, связанные с парком, оказались настолько резонансными, что мэр Сергей Шелест счел необходимым вмешаться. Сначала он нанес в парк неожиданный визит и потом рассказал в своем телеграм-канале, что «не на все вопросы получил ответы».
— Руслан Анатольевич Щербаков (директор парка 30-летия ВЛКСМ — Город55) должен дать весь расклад: лесоруб он или нормальный хозяин, — написал тогда мэр. — Конечно, на территории парка есть ветхие и аварийные деревья, но это не значит, что нужно бездумно махать топором.
На следующий день, 24 апреля, состоялось заседание балансовой комиссии, на которой было решено направить в парк группу специалистов для комплексной проверки. В связи с этим Шелест написал, что «по результатам работы комиссии будут сделаны выводы, в том числе кадровые». Продолжение истории пока не последовало, но ответ из депимущества заставляет предположить, что на данный момент ничего не изменилось.