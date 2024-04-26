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иллюстрация

11 лет особого режима. Омского криминального «авторитета» отправили за решетку

26 апреля 2024, 10:12
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске вынесли приговор криминальному «авторитету», обвиняемому в похищении

Вслед за «лидером» преступного сообщества в тюрьму отправятся и трое сообщников.

Как сообщили в пресс-центре Следственного управления СК РФ, уголовное дело против пятерых омичей, похитивших человека, закрыто — в Омском областном суде огласили приговор по резонансному делу. По информации, представленной в сообщении Следственного управления, похищение произошло еще в 2021 году, а в ходе расследования выяснились новые обстоятельства преступления.

В частности, один из осужденных занимал высокое положение в криминальном сообществе города — являлся т. н. «смотрящим». Пользуясь своим положением, мужчина возглавил преступную группировку, члены которой и похитили директора одной из коммерческих организаций, намереваясь заполучить его квартиру и деньги.

К счастью, на этом эпизоде деятельность группировки и завершилась: сотрудники ФСБ задержали злоумышленников.

Оперативная съемка задержанияОперативная съемка задержания
Оперативная съемка задержанияОперативная съемка задержания
Оперативная съемка задержанияОперативная съемка задержания
Оперативная съемка задержанияОперативная съемка задержания
Оперативная съемка задержанияОперативная съемка задержания
Оперативная съемка задержания
Фото: УФСБ России по Омской области

Приговором Омского областного суда, глава группировки и криминальный «авторитет», отправится в колонию особого режима на 11 лет. Трем его подельникам назначено наказание в виде 7 и 6 лет колонии, еще один участник похищения получил 5 лит лишения свободы условно.

Напомним, ранее Город55 сообщал о задержании браконьеров на реках северных районов Омской области — мужчины нарушили запрет на рыбную ловлю:

Сети и лодки. В Омской области задержали первых нарушителей запрета на рыбную ловлю
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#Илья Скобин#Криминал#Омск#Задержание#Уголовное дело#Наказание#Новости#Похищение#Тюрьма#Криминальное сообщество#Преступная группировка
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