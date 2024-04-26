11 лет особого режима. Омского криминального «авторитета» отправили за решетку

Как сообщили в пресс-центре Следственного управления СК РФ, уголовное дело против пятерых омичей, похитивших человека, закрыто — в Омском областном суде огласили приговор по резонансному делу. По информации, представленной в сообщении Следственного управления, похищение произошло еще в 2021 году, а в ходе расследования выяснились новые обстоятельства преступления.