11 лет особого режима. Омского криминального «авторитета» отправили за решетку

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Как сообщили в пресс-центре Следственного управления СК РФ, уголовное дело против пятерых омичей, похитивших человека, закрыто — в Омском областном суде огласили приговор по резонансному делу. По информации, представленной в сообщении Следственного управления, похищение произошло еще в 2021 году, а в ходе расследования выяснились новые обстоятельства преступления.
В частности, один из осужденных занимал высокое положение в криминальном сообществе города — являлся т. н. «смотрящим». Пользуясь своим положением, мужчина возглавил преступную группировку, члены которой и похитили директора одной из коммерческих организаций, намереваясь заполучить его квартиру и деньги.
К счастью, на этом эпизоде деятельность группировки и завершилась: сотрудники ФСБ задержали злоумышленников.
Приговором Омского областного суда, глава группировки и криминальный «авторитет», отправится в колонию особого режима на 11 лет. Трем его подельникам назначено наказание в виде 7 и 6 лет колонии, еще один участник похищения получил 5 лит лишения свободы условно.
Напомним, ранее Город55 сообщал о задержании браконьеров на реках северных районов Омской области — мужчины нарушили запрет на рыбную ловлю: