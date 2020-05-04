До и после: с чем омское здравоохранение встретило коронавирус

В июле 2019 года издание «Новые известия» составило рейтинг регионов по качеству здравоохранения. По количеству врачей регион вошел в пятерку лучших в секторе «Сибирь и Урал». При этом в целом Омская область заняла непочетное 11 место, пропустив вперед бедные республики — Тыву и Алтай (в лидерах ХМАО, ЯНАО и Тюменская область). По данным рейтинга, Омск оказался самым скупым регионом среди соседей по уровню медицинских расходов на душу населения. Издание подсчитало, что на поддержание здоровья одного омича в год тратится всего 2664.3 рубля — в 15 раз меньше, чем в ЯНАО. Однако в областном минздраве с этими данными не согласились, заявив, что финансирование на душу населения по программе составляет почти 16.4 тыс. рублей.