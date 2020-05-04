До и после: с чем омское здравоохранение встретило коронавирус

Posted 4 мая 2020,, 09:19
Published 4 мая 2020,, 09:19
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Начало эпидемии в Омской области ознаменовалось чередой отставок в здравоохранении. 1 апреля покинул пост глава областного минздрава Дмитрий Вьюшков, раскритикованный губернатором за подготовку региона к коронавирусу (на тот момент в Омске было 8 зараженных). Его место заняла врач-неонатолог из Москвы Ирина Солдатова. Она сразу же уволила двух своих заместителей — Ольгу Богданову и Александра Павловских, а также заменила главного врача инфекционной больницы № 1 им. Далматова. Экстренные отставки в разгар пандемии — явное свидетельство кризиса в омском здравоохранении. С другой стороны, это попытка переиграть ситуацию, очистив систему от неэффективных управленцев.
«Сегодня […] нет времени на раскачку. В команде люди должны работать с опорой друг на друга, четко выполняя поставленные задачи», — прокомментировала отставки Солдатова.
До коронавируса
Показатели Омской области не дотягивают до поставленных перед ней задач в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На 2019 год регион получил на развитие медицины по региональной программе 42 млрд рублей. Главные успехи, о которых летом отчитывался Вьюшков, — строительство поликлиники на Левобережье (с большим опозданием по срокам), закупка 66 машин скорой помощи и нового оборудования, возведение 56 ФАПов и капремонт 55 больниц.
При этом болезненный вопрос — дефицит медицинских кадров, особенно на селе (строящиеся ФАПы часто не могут укомплектовать специалистами). К началу 2019 года недокомплект медучреждений составлял порядка 760 врачей и 580 медсестер. Не хватало участковых и семейных врачей и некоторых узких специалистов. При этом Вьюшков отмечал, что обеспеченность врачами в Омской области выше среднероссийской, но большая часть из них работает в городе. В Омске на 10 тыс. населения приходится 36 медиков, в сельской местности лишь 18 — разрыв в два раза.
Попытки завлечь специалистов в районы не слишком успешны. Все усилия (удвоение целевых мест на обучение, выплаты «подъемных», предоставление жилья молодым медикам на селе) лишь немного увеличивают приток персонала: в 2012 году при использовании мер поддержки удалось привлечь 89 выпускников, в 2018 году — 100. Вместе с тем за пять лет кадровый голод в медицине сократился почти вдвое (в 2013 году потребность во врачах составляла 1156 человек).
В июле 2019 года издание «Новые известия» составило рейтинг регионов по качеству здравоохранения. По количеству врачей регион вошел в пятерку лучших в секторе «Сибирь и Урал». При этом в целом Омская область заняла непочетное 11 место, пропустив вперед бедные республики — Тыву и Алтай (в лидерах ХМАО, ЯНАО и Тюменская область). По данным рейтинга, Омск оказался самым скупым регионом среди соседей по уровню медицинских расходов на душу населения. Издание подсчитало, что на поддержание здоровья одного омича в год тратится всего 2664.3 рубля — в 15 раз меньше, чем в ЯНАО. Однако в областном минздраве с этими данными не согласились, заявив, что финансирование на душу населения по программе составляет почти 16.4 тыс. рублей.
Проблемой обернулась модернизация первичного звена здравоохранения. К концу 2019 года регионы Сибири должны были составить схемы размещения и паспорта объектов здравоохранения первичной медицинской помощи — без этого не будет федерального финансирования. В срок это почти никто не сделал, в том числе Омск. В других документах по программе найдены грубые ошибки. Полпред президента в СФО Сергей Меняйло укорял в этом региональные минздравы.
Зарплаты омских врачей остаются одними из самых низких в Сибири, меньше получают доктора только в республике Алтай. В 2019 году зарплаты немного подросли: по данным Омскстата на апрель прошлого года, врачи в регионе зарабатывали в среднем 60.4 тыс. рублей, средний медперсонал — около 30 тыс. Согласно майским указам зарплата врачей не должна быть меньше двукратной средней по региону — в Омске это около 35 тыс. рублей. То есть до майских указов ее более-менее «дотянули», хотя стоит учитывать «игру цифр» в методиках.
Низкие зарплаты, вероятно, способствуют и коррупции. В рейтинге коррупционеров, который в феврале составил Город55, сферы медицины и образования оказались в антилидерах (33 обвинительных приговора — 36.3% от общего их количества). Самое частое преступление среди медиков — подлог документов за взятку. Трижды за пять лет врачи получали реальные сроки в колониях за мошенничество.
Периодически омские медики жалуются на условия труда. Так, в феврале лаборанты ГКБ-11 заявили о переработках и отсутствии техники для анализов. В минздраве объяснили это сезонным фактором, однако все же назначили проверку. В январе травматолог пришел на работу пьяным и отказался принимать пациентов, раскритиковав состояние медицины и систему «приписок», которые якобы заставляют делать медиков страховые компании. В тот же день он уволился.
Сами пациенты постоянно жалуются в соцсетях на очереди в поликлиниках, насекомых в стационарах и ужасающее состояние палат. Незадолго до эпидемии в омской медицине разразилось несколько скандалов. В той же ГКБ-11 тяжелобольной пенсионер умер, так и не дождавшись перевязки. Двух медработников уволили. В марте были уволены главврачи двух районных больниц, где 45-летней женщине не смогли поставить диагноз и несколько раз «перебрасывали» ее между Горьковской и Калачинской ЦРБ. Омичка умерла, когда ее собирались транспортировать пятый раз. После огласки этой истории на Калачинскую больницу посыпался шквал жалоб других местных жителей.
На новых рельсах
По уровню здравоохранения среди российских регионов Омск занимает не лучшую и не худшую позицию. При этом ситуация с коронавирусом здесь стабильнее, чем в большинстве крупных городов (сложно сказать, это заслуга ведомств или сыграло роль обособленное положение региона). Сейчас в Омске около 130 зараженных — для сравнения, в Томской области 119, в Новосибирской около 680, в Свердловской более тысячи. Сравнительно небольшое число пациентов позволило разместить в местных больницах зараженных вахтовиков из Якутии, что оценивается как «плюс» для имиджа омской медицины, но вызывает недовольство самих омичей.
Похоже, новое руководство минздрава в авральном порядке проводит работу над ошибками. Причиной отставки экс-заместителя Александра Павловских могли стать срывы сроков поставки аппаратов ИВЛ, которые закупались к тому же по завышенной цене, утверждают «Коммерческие вести». Омская компания «ОМС» предлагала региону 10 аппаратов по цене 1.35 млн рублей за штуку, но местный минздрав, где за техобеспечение отвечал как раз уволенный зам, предложение не заинтересовало, и дефицитное оборудование отправилось в Новосибирск. Тем временем здесь заключили контракты на поставки аппаратов за 2.3 млн и с более поздними сроками.
Комментируя отставки, губернатор Александр Бурков сказал, что чиновники «занимались отписками» и в условиях пандемии «так работать нельзя». При этом он заявил, что, помимо дефицита аппаратов ИВЛ, у региона нет особых трудностей при борьбе с инфекцией. Аппараты же пришлось просить у премьер-министра Михаила Мишустина. К маю в области должны были подготовить 1546 коек для приема больных. С аппаратами ИВЛ сейчас 226 реанимационных коек. Под прием пациентов с коронавирусом перепрофилировали пять больниц: Инфекционная больница № 1, ГБ-11, Детская клиническая больница № 3, роддом № 4 и МСЧ № 4. При необходимости введут БСМП-2 и детскую больницу имени Бисяриной. К работе с больными подготовили более 500 врачей, также к помощи привлекли ординаторов ОмГМУ.
Помимо этого, до 1 мая должны были закончить строительство медицинского центра Минобороны, который также могут приспособить для пациентов с коронавирусом.
Жалоб от омских медиков, в отличие от многих других регионов, публично не звучало. Возможно, это связано с тем, что поток пациентов еще все-таки далек от критического. Долгое время Омск держался и в том плане, что здесь не было официальных случаев заражения среди врачей и медперсонала. Правда, накануне стало известно, что в ГБ-1 коронавирус подозревают у врача и медсестры, пациентов пульмонологического отделения экстренно перераспределяют.