Омичам показали проект реконструкции старейшего фонтана «Крокодил и лягушки»

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Стало известно, сколько средств потребуется для реконструкции старейшего омского фонтана. Речь идет об объекте «Крокодил и лягушки», который расположен перед главным корпусом аграрного университета им. П. А. Столыпина. Фонтан открылся в 1937 году и сейчас нуждается в реконструкции.
По данным интернет-платформы «Делай город», на реализацию проекта придется потратить 828 080 рублей, из которых омичи уже пожертвовали 16 700 рублей. Инициатором реконструкции стала компания «Восток-Сервис».
«Реконструкция фонтана „Крокодил и лягушки“ — это желание создать в Омске фокусную точку, способную придать элегантность парковой зоне. Запуск фонтана оживит локацию и привлечет внимание широкой аудитории», — написано на сайте «Делай город».
Таким фонтан станет после реконструкции, фото появились в паблике «Омск путеводитель»: