Омичам показали проект реконструкции старейшего фонтана «Крокодил и лягушки»

Стало известно, сколько средств потребуется для реконструкции старейшего омского фонтана. Речь идет об объекте «Крокодил и лягушки», который расположен перед главным корпусом аграрного университета им. П. А. Столыпина. Фонтан открылся в 1937 году и сейчас нуждается в реконструкции.