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Опубликован проект реконструкции старейшего омского фонтана «Крокодил и лягушки»

Омичам показали проект реконструкции старейшего фонтана «Крокодил и лягушки»

8 мая 2024, 09:27
Фото: «Делай город»

Опубликован проект реконструкции старейшего омского фонтана «Крокодил и лягушки»

Интернет-платформа «Делай город» представила проект реконструкции старейшего омского фонтана, на его реализацию запланировано потратить более 800 000 рублей.

Стало известно, сколько средств потребуется для реконструкции старейшего омского фонтана. Речь идет об объекте «Крокодил и лягушки», который расположен перед главным корпусом аграрного университета им. П. А. Столыпина. Фонтан открылся в 1937 году и сейчас нуждается в реконструкции.

По данным интернет-платформы «Делай город», на реализацию проекта придется потратить 828 080 рублей, из которых омичи уже пожертвовали 16 700 рублей. Инициатором реконструкции стала компания «Восток-Сервис».

«Реконструкция фонтана „Крокодил и лягушки“ — это желание создать в Омске фокусную точку, способную придать элегантность парковой зоне. Запуск фонтана оживит локацию и привлечет внимание широкой аудитории», — написано на сайте «Делай город».

Таким фонтан станет после реконструкции, фото появились в паблике «Омск путеводитель»:

Фото: Скриншот / Омск путеводитель
В Омске восстановят «Крокодила и лягушек» — один из старейших фонтанов города
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Реконструкция#Новости#Фонтан#Фонтаны#Водные объекты#Отремонтированный объект#Городские фонтаны#Объект#Ремонт фонтана
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