«Каждый день проверки». Следком России разберется с вырубкой деревьев в омском парке

Сегодня Руслан Щербаков, директор муниципального предприятия, прояснил ситуацию с вырубкой деревьев в парке имени 30-летия ВЛКСМ в Омске. Он сообщил «Омск-информу», что, пока продолжается расследование уголовного дела, он не может ничего решить относительно участка, где были спилены зеленые насаждения.