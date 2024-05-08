«Каждый день проверки». Следком России разберется с вырубкой деревьев в омском парке

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Сегодня Руслан Щербаков, директор муниципального предприятия, прояснил ситуацию с вырубкой деревьев в парке имени 30-летия ВЛКСМ в Омске. Он сообщил «Омск-информу», что, пока продолжается расследование уголовного дела, он не может ничего решить относительно участка, где были спилены зеленые насаждения.
«Мы ничего не можем сделать с этими пнями, поскольку они проходят по уголовному делу как вещественные доказательства. У меня каждый день приезжают проверки», — уточнил Руслан Щербаков.
В омском следкоме подтвердили, что по факту вырубки деревьев возбуждено уголовное дело. Однако отметили, что это дело расследует Следственный комитет Российской Федерации.