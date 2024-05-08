Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

иллюстрация

«Каждый день проверки». Следком России разберется с вырубкой деревьев в омском парке

8 мая 2024, 11:43
Фото: Город55
иллюстрация

Следком России проверит вырубку деревьев в омском парке имени 30-летия ВЛКСМ

Следственный комитет России ведет дело о вырубке деревьев в парке имени 30-летия ВЛКСМ. На данный момент директор муниципального предприятия Руслан Щербаков не может предпринять никаких действий в отношении участка, где были срублены зеленые насаждения.

Сегодня Руслан Щербаков, директор муниципального предприятия, прояснил ситуацию с вырубкой деревьев в парке имени 30-летия ВЛКСМ в Омске. Он сообщил «Омск-информу», что, пока продолжается расследование уголовного дела, он не может ничего решить относительно участка, где были спилены зеленые насаждения.

«Мы ничего не можем сделать с этими пнями, поскольку они проходят по уголовному делу как вещественные доказательства. У меня каждый день приезжают проверки», — уточнил Руслан Щербаков.

В омском следкоме подтвердили, что по факту вырубки деревьев возбуждено уголовное дело. Однако отметили, что это дело расследует Следственный комитет Российской Федерации.

Мэр Шелест пообещал «кадровые выводы» из-за спиленных деревьев в парке
Узнать подробнее
Читайте также:
«Замена видового состава». В Омске продолжат рубить и высаживать деревьяТеперь виноваты лыжники: в администрации объяснили новые вырубки в паркеПока первый этап. В Омске ради ливневой канализации на Шаронова срубят 152 дерева
#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Вырубка деревьев#Уголовное дело#Новости#Руслан Щербаков#Региональный следственный комитет
Подпишитесь
Эвакуировали 150 человек. В Омской области деревня ушла под воду
Сегодня, 04:50
Омичам показали проект реконструкции старейшего фонтана «Крокодил и лягушки»
Сегодня, 09:27
Не забудьте зонтик. В День Победы в Омской области прольются дожди с градом
Сегодня, 05:08
150 млн на троих. Сколько заработают новички омского «Авангарда»
Сегодня, 09:15
И погуляли, и поработали: в омском дендросаду прошла масштабная уборка
Сегодня, 10:07
"