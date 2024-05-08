150 млн на троих. Сколько заработают новички омского «Авангарда»

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Стали известны зарплаты новичков омского «Авангарда». Данные о контрактах на сезон-2024/2025 опубликовало издание «Спорт-экспресс».
Так, канадский нападающий Линден Вей заработает в составе «ястребов» 70 млн рублей, защитник Павел Коледов — 55 млн, защитник Алексей Соловьев — 25 млн. Суммы указаны без учета бонусов. Генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов прокомментировал зарплату Коледова для yotube-канала «Роман с Хоккеем».
«Рынок диктует свои цены и условия. Здесь тяжело сказать, относительно кого завышена зарплата. Нам нужны были праворукие защитники. Еще в сезоне было понятно, что надо укреплять защиту, но не было людей, готовых нам помочь», — рассказал Курьянов.
Накануне появилась информация, что «Авангард» обменял нападающего Дениса Венгрыжановского на голкипера клуба «Сочи» Михаила Бердина.