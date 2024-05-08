Не забудьте зонтик. В День Победы в Омской области прольются дожди с градом

Синоптики предупредили жителей Омска о проливных дождях с градом 9 мая

По данным Обь-Иртышского УГМС, 9 мая в Омске ожидается дождь с грозой и, возможно, с градом. Ветер может испортить впечатление от жаркой погоды. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 15-20 метров в секунду и температуру воздуха до +27 градусов.