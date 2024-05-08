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Published Сегодня, 05:08

Modified Сегодня, 05:19

Updated Сегодня, 05:19

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Не забудьте зонтик. В День Победы в Омской области прольются дожди с градом

8 мая 2024, 05:08
Фото: Город55
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Синоптики предупредили жителей Омска о проливных дождях с градом 9 мая

По данным Обь-Иртышского УГМС, 9 мая в Омске ожидается дождь с грозой и, возможно, с градом. Ветер может испортить впечатление от жаркой погоды. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 15-20 метров в секунду и температуру воздуха до +27 градусов.

К сожалению, погода в Омске 9 мая не будет радовать жителей. По данным Обь-Иртышского УГМС, завтра в регионе ожидается кратковременный дождь с грозой и, возможно, даже с градом.

погода на ближайшие днипогода на ближайшие дни
погода на ближайшие дни
Фото: Обь-Иртышское УГМС

Несмотря на то, что днем температура воздуха прогреется до 22-27 градусов тепла, ветер может испортить впечатление от жаркой погоды. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью 10 мая сохранится дождливая погода. Днем в пятницу осадков не ожидается, но ветер усилится до 7–12 м/с, местами порывы могут достигать 16 м/с. При этом температура воздуха снизится, и днем будет всего 13-18 градусов со знаком плюс.

Сильный ветер и гроза. Стало известно, какую погоду ждать омичам на 9 Мая
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