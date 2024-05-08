Не забудьте зонтик. В День Победы в Омской области прольются дожди с градом

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
К сожалению, погода в Омске 9 мая не будет радовать жителей. По данным Обь-Иртышского УГМС, завтра в регионе ожидается кратковременный дождь с грозой и, возможно, даже с градом.
Несмотря на то, что днем температура воздуха прогреется до 22-27 градусов тепла, ветер может испортить впечатление от жаркой погоды. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 15-20 метров в секунду.
Ночью 10 мая сохранится дождливая погода. Днем в пятницу осадков не ожидается, но ветер усилится до 7–12 м/с, местами порывы могут достигать 16 м/с. При этом температура воздуха снизится, и днем будет всего 13-18 градусов со знаком плюс.